Roste počet seniorů bez nároku na důchod

V současnosti ročně na 5000 žádostí o přiznání starobního důchodu je zamítnuto, protože platný systém nedostával za dotyčnou osobu sociální pojištění po dobu nejméně 35 let (nikde v Evropě tak dlouhá lhůta neexistuje).

Protože už několik vlád po sobě odmítá řešit nadmíru složitou důchodovou reformu, hrozí vážný sociální problém, kdy od roku 2040 to bude už 100 000 seniorů ročně bez nároku na důchod, odkázaných jen na své úspory z dob pracovní aktivity a na malou sociální podporu. Na státní důchod se do budoucna už nelze spoléhat! Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček opakovaně marně vyzývá Vládu ČR, aby akutně alespoň zkrátila limitní délku prokázaných nejméně 35 let odpracovaných let k získání nároku na penzi! A to dříve, než se konečně dostanou na přetřes složitosti důchodové reformy a všeho, co s tím souvisí.

Křeček se svými odborníky informoval, že na rozdíl od dob socializmu se do délky odpracovaných nejméně 35 let už nezapočítávají např. doba studií, studia nebo zaměstnání v zahraničí, doba, po kterou je osoba bez zaměstnání na úřadu práce, doba po kterou je osoba invalidní 1. nebo 2. stupně, práce v domácnosti a vůbec doba, po kterou nemá systém za osobu sociální pojištění. Spousta lidí si to neuvědomuje, nezajímá se o to, či tom vůbec neví! Pak požádá o starobní důchod a ten je zamítnut. Po 65 letech věku je z dotyčné osoby sociální případ! Ombudsman chce vyvolat ve vládních kruzích řešení alespoň tohoto palčivého problému. Podněty veřejného ochránce práv - vytvořit podmínky pro spravedlivé důchody - Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dosud ignorovala. ČR je tím na opomíjeném nevábném okraji evropského důchodového systému.

Křeček připravuje seriál »podcastů« s názvem Na kávu s ombudsmanem. V nich bude zodpovídat dotazy lidí a vysvětlovat problémy v limitovaném rámci, který mu pravomocemi přísluší. Úvodní díly budou věnovány důchodcům - starobním, invalidním i pozůstalostním. Lidé mohou své dotazy nebo problémy týkající se důchodů, které je zajímají, zasílat do konce října na e-mailovou adresu: podcasty@ochrance.cz . Ombudsmanovi specialisté na ně budou odpovídat. První díl podcastů plánuje ombudsman zveřejnit na začátku letošního prosince.

Podcasty ovšem nebudou sloužit k řešení konkrétních stížností na postup úřadů při jejich rozhodování o důchodech. Tyto stížnosti bude ombudsman dál řešit podle zákona, takže nestačí poslat pouze dotaz do podcastu, ale je třeba standardně podat podnět ombudsmanovi. Bližší informace o tom jsou na https://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/jak-podat-stiznost/.

