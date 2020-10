Ilustrační FOTO - Pixabay

Boj proti koronaviru. Rusko usiluje o vedení

Řiditel moskevského Centra Gamalea, které je autorem koronavirové vakciny Sputnik V, Alexandr Gincburg oznámil, že k 28 září dostalo vakcínu 5000 dobrovolníků a u žádného se neprojevily nežádoucí reakce.

Dostavily se očekávané, tedy mírné bolesti hlavy a pocit únavy, které ale brzy přešly. Gincburg označil za nejzávažnější fakt, že se vůbec neobjevily alergické reakce. Oznámil, že do konce října bude dosaženo výrobní kapacity šest milionů dávek měsíčně. Tyto informace jsou ve světě pozorně sledovány a označovány jako nadějné, napsal list ruský hospodářský list Kommerant. Všímá si především zájmu rozvojových zemí, kam hodlá Rusko s vakcínou po úspěšném ukončení zkoušek proniknout. Může už uzavírat i smlouvy, jejich podmínkou bylo zveřejnění výsledků výzkumu v odborném časopise The Lancet, což moskevský ústav učinil.

Propagátor Putin

Zatím nejvýraznějším propagátorem vakcíny je prezident Vladimir Putin. Při předtočeném projevu v OSN 22. září například vakcínu nabídl pracovníkům OSN a to bezplatně. Kommersant to považuje za dobrý reklamní tah, jednak by se vakcína dostala k tisícům lidí, jejichž pracovní náplň sestává ze schůzek s jinými lidmi, jednak mezi zaměstnanci je dost Američanů. Úspěch očkování by měl značný propagační a posléze obchodní význam. Putin při projevu v OSN prohlásil, že vakcína je »spolehlivá, bezpečná a efektivní«. Už dříve přitom řekl, že mezi dobrovolníky ve druhém stadiu testování byla i jeho dcera. Poznámky k vakcíně dělá i nadále. Například když přijal pozvání k návštěvě Jižní Koreje, jihokorejskému prezidentovi Mun Če-inovi po telefonu řekl: »Ano, přijedu k vám. Nechám se naočkovat naší vakcínou a přijedu.« Poněkud neočekávaná věta při jednání státníků.

Sázka na láci

Ruští obchodníci doufají, že se jim podařil průlom, Rusko dodá svůj lék proti nemoci COVID-19 nazvaný Avifavir dalším sedmnácti zemím. Moskva doposud přípravek dala k dispozici šesti spřáteleným státům. Lék Avifavir, který v květnu získal povolení od ruských úřadů, je založen na léku Favipiravir, jenž byl vyvinut v Japonsku a je široce používán při léčbě virových onemocnění. Léky vyrobené na bázi Favipiraviru jsou třikrát až čtyřikrát levnější než remdesivir, který se používá pro léčbu pacientů se závažným průběhem nemoci. Právě sázka na cenu může být ruskou výhodou.

Státní investiční fond RDIF oznámil, že publikace ve vědeckém časopise The Lancet otevřela dveře k řadě obchodních jednání, tentokrát už o Sputniku V. Prezident Fondu Kirill Dmitrijev oznámil dohodu s brazilskými společnostmi, s Mexikem a Venezuelou. Do Mexika bude dodáno 32 milionů dávek léku. V Brazílii Fond podepsal dohody se svazovými státy Paraná a Bahía. Ve druhém státě půjde o účast na probíhajících testech. Dostane zdarma pět set dávek vakcíny. Brazilské federální regulační orgány dostanou plnou informaci o ruské vakcíně, ovšem zavážou se, že ji udrží v tajnosti jen pro své potřeby. Jde hlavně o v Rusku patentované technologické detaily výroby. To se zpočátku pravicové svazové vládě nelíbilo, musela však ustoupit, když ji guvernér státu Rui Costa vyzval, aby »byla odvážnější ve vyhledávání spojenců bez jakýchkoliv ideologických či dogmatických předsudků vůči jakékoli zemi světa«.

Brazílie, jedna z nejpostiženějších zemí naší planety, se nyní podílí na testech firem britských, čínských, německých a amerických. Nově tedy i na ruských. Má se jich zúčastnit až 10 000 brazilských dobrovolníků. Místní partner oznámil, že výrobu ruské vakcíny po získání národních povolení plánuje od konce října s tím, že její prodej by začal po vytvoření dostatečných zásob ve druhé polovině příštího roku. Podle oznámení brazilského výrobce, bude cena ruské vakcíny »výrazně nižší než u firem dosud v Brazílii testujících«.

Lék pro každého

Probíhají také jednání s Kubou a Nikaraguou, v obou zemích vybudovalo Rusko závody na výrobu léků, které by mohly vyrábět Sputnik V, postupně ale i druhou vakcínu, která vznikla na Sibiři a koncem září byla v Rusku zaregistrována. Kromě zdravotního efektu by to pro oba státy znamenalo nemalý ekonomický přínos. Fond RDIF je spokojen, podle Dmitrijeva hledá nejen odbytiště pro nový lék, ale také výrobní kapacity po celém světě, rychlou pomoc by Rusko se svými kapacitami těžko zvládalo. Lék proti COVID-19 považuje za »dar lidstvu«, který by měl být dosažitelný pro každého, stále zdůrazňuje ruský oficiální přístup prezident Fondu Dmitrijev.

(jo)