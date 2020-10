Varoša. Další turecká provokace na Kypru

Řecko-turecké vztahy vyostřené v posledních týdnech kvůli tureckému průzkumu těžby ve východním Středomoří v řeckých výsostných vodách kalí další spor. Premiér tzv. Severokyperské turecké republiky Ersin Tatar v úterý oznámil, že se otevřou pro veřejnost pláže ve městě Varoša. Toto »město duchů« leží v severní části rozděleného Kypru a po turecké invazi na ostrov v roce 1974 z něj musely odejít tisíce kyperských Řeků. Už léta do něj smí volně vstoupit jen turecká armáda a bezpečnostní složky severního Kypru.

Kyperský prezident Nicos Anastasiadis (na snímku) se účastnil summitu EU v Bruselu v minulém týdnu, kde byla Ankara odsouzena za zvyšování napětí v oblasti Kypru. Podle mluvčího kyperské vlády i další turecká provokace porušuje mezinárodní právo. FOTO - Wikimedia commons

Oznámení o zpřístupnění pláže v opuštěném kyperském městě přivítal turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. »Víme, že toto rozhodnutí mnohé znepokojí,« řekl v úterý Erdogan. Vláda řecké části Kypru krok odsoudila a označila to za Tatarovu kampaň před nedělními prezidentskými volbami v tzv. Severokyperské turecké republice, kterou neuznává nikdo jiný než Ankara. Také šéf diplomacie EU Josep Borrell už Tatarův krok kritizoval. »EU je hluboce znepokojena oznámením a vývojem kolem Varoši. Způsobí to ještě větší napětí a může to zkomplikovat úsilí o obnovení rozhovorů o řešení kyperského problému,« uvedl Borrell podle ČTK v úterním prohlášení. Podle něj je třeba obnovit důvěru, a nikoli vytvářet další rozepře. Borrell též uvedl, že klíčové zůstává respektování příslušných rezolucí Rady bezpečnosti OSN. Rezoluce OSN z roku 1984 zakázala osídlení Varoši kýmkoliv jiným než jejími původními obyvateli, tedy kyperskými Řeky, a vyzvala k předání města pod správu OSN. »O této ohrožující a ilegální akci Turecka a jeho loutkové vlády na Kypru podáme zprávu Radě bezpečnosti, Evropské unii a všem dalším mezinárodním fórům,« komentoval Tatarovo oznámení mluvčí kyperské vlády. Podle jeho vyjádření tento krok porušuje mezinárodní právo a rezoluce RB OSN a jde i proti posledním závěrům summitu EU. Ten v minulém týdnu vyzval Ankaru k dialogu kvůli průzkumu těžby u kyperských břehů a varoval ji před dalšími provokacemi.

Kyperští Řekové museli po turecké invazi na Kypr v roce 1974 z města Varoša, jež mělo tehdy asi 40 000 obyvatel, odejít, v podstatě byli vyhnáni. Legálně jim tam dodnes podle OSN patří pozemky či byty. Tatar také uvedl, že otevření pláží pro veřejnost ve Varoše (turecky Maraş) je prvním krokem k oživení celého města.

Varoša je předměstím známého města Famagusty a před rozdělením Kypru byla vyhledávanou destinací turistů i filmových celebrit. Jezdila tam třeba Brigitte Bardotová, Sophia Lorenová či Elizabeth Taylorová. Nyní je více než stovka tamních hotelů zcela zchátralá a vchody do nich jsou zarostlé trávou. Samozvaná tzv. Severokyperská turecká republika vznikla na severu ostrova v roce 1983. V jižní části ostrova funguje mezinárodně uznávaná Kyperská republika, která je od roku 2004 členem EU.

(ava)