Zítra Prymula vyhlásí tvrdá opatření

Zítra budou podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) oznámena zásadnější opatření proti šíření nemoci COVID-19. Ministr to řekl při podpisu memoranda o daru 50 plicních ventilátorů českým nemocnicím.

Úterní rekordní nárůst o 4457 nových případů nákazy označil ministr za nepříliš příznivý. »Jsme v situaci poměrně intenzivního růstu. Proto je zřejmé, že musíme v pátek přijmout opatření, která budou už zásadnějšího rázu. Musí vést k tomu, abychom křivku oploštili, protože při takovýchto nárůstech bychom v horizontu tří týdnů ohrožovali kapacitu našeho zdravotního systému,« uvedl ministr zdravotnictví.

Později doplnil, že lidé mohou očekávat tvrdá opatření na 14 dnů, pak budou dva týdny rozvolňována. »Na dobu 14 dnů předpokládejme, že se vše zpřísní,« řekl. Opatření se podle něj dotknou volnočasových aktivit, nikoli ekonomiky. Podrobněji omezení nespecifikoval. Naznačil, že se mohou týkat počtu lidí, kteří se mohou setkávat. V regionech, které jsou nyní na semaforu červené, musí být opatření tvrdší a lidé mohou čekat zpřísnění. Žádná uzávěra Prahy ani jiných měst se však podle Prymuly nechystá. Kromě Prahy je na semaforu červené ještě Uherskohradišťsko.

Nový balíček opatření, který představí zítra, je podle Prymuly z 95 procent hotov. Ministerstvo ho projednává se členy vlády, dotčenými ministry a Prymula předpokládá, že ve čtvrtek bude balíček opatření projednávat i s opozicí. S předsedy sněmovních stran chce o situaci s koronavirem mluvit ve čtvrtek premiér na videokonferenci, řekl předseda lidovců Marian Jurečka.

Kapacity zdravotnictví je podle Prymuly třeba posílit. V pondělí se bude vláda zabývat jeho návrhem na povolání mediků na pomoc nemocnicím v rámci nouzového stavu. V dokumentu, kterým vláda nouzový stav vyhlásila, tato možnost výslovně uvedena není.

»Nouzový stav nevyžaduje, aby to bylo explicitně uvedeno v textu, jak jsem byl informován právníky. Vznikne na to další samostatný právní akt, který to umožní, ráno jsme o tom jednali,« řekl ministr. Podle něj je třeba v příštích třech týdnech, které považuje za kritické, kapacitu posílit a epidemickou křivku ohnout. »Využijeme veškerých možností,« dodal.

Ústavní právník Jan Wintr minulý týden řekl, že postup kabinetu je v souladu s předpisy. »Je možné jedním aktem vyhlásit nouzový stav a dalšími přijímat konkrétní opatření. Tak se to dělalo i na jaře. Čili nic nebrání vládě k opatření o zákazu akcí přidat za několik dní opatření o pracovní povinnosti,« uvedl. Odkázal přitom i na rozhodnutí Ústavního soudu z letošního dubna.

Pracovní povinnost mediků však není podle proděkana 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Davida Marxe v krizovém zákoně dořešena a není pro ni vhodný. Řekl to na odborné konferenci o poučeních z pandemie, kterou jeho fakulta pořádala. »Krizový zákon, podle kterého se pracovní povinnost ukládá, je vhodný na to, že někomu zabavím buldozer nebo že ho pošlu pytlovat písek,« prohlásil Marx s tím, že zdravotnická činnost je úplně něco jiného, vyžaduje zapracování a velkou otázkou zůstává také odpovědnost za případné způsobené škody a odpovědnost zdravotnických zařízení za takto povolané studenty.

Úterní nárůst téměř o 4500 nově pozitivně testovaných překonal dosud nejvyšší skoro o 700 případů. Od březnového začátku epidemie tak již bylo v zemi potvrzeno přes 90 tisíc případů nákazy, více než polovina z nich za měsíc září. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Roste také počet lidí, kteří potřebují hospitalizaci.

