Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Amazonii hrozí postupný zánik

Dvěma pětinám amazonského pralesa hrozí, že se do konce století změní na savanu. Uvádí to výzkum zveřejněný ve vědeckém časopise Nature Communications. Obdobná přeměna hrozí i dalším tropickým deštným pralesům na světě, a to kvůli menším srážkám a rostoucím emisím.

»Na zhruba 40 % plochy amazonského pralesa jsou srážky tak nízké, že tam les může existovat jak v podobě deštného pralesa, tak savany,« uvádí autor studie a badatel na stockholmské univerzitě Arie Staal. K přeměně na savanu může dojít v případě, že úhrn srážek bude nadále klesat a průměrné teploty stoupat kvůli emisím skleníkových plynů.

Badatelé upozornili, že kvůli růstu emisí a teplot přestává fungovat mechanismus, díky kterému amazonský prales skrze odpařování vody sám tvoří deště, které využívá ke svému růstu.

Nedostatečné srážky pak vedou k oslabení a úhynu stromů a snížené schopnosti adaptace pralesa. »Je to začarovaný kruh: při nižší ploše pralesa je i méně srážek, díky čemuž se zvyšuje sucho, je více požárů a v konečném důsledku ubývá stromů,« dodává další autor studie Ingo Fetzer. Obnova pralesa za proměněných klimatických podmínek je podle simulací, které vědci vypočítali, velice obtížná a trvala by desetiletí.

V ohrožení i ostatní pralesy

V ohrožení při tom není jen amazonský prales. Podle simulovaných scénářů, jež předpokládají růst emisí i v příštích desetiletí, hrozí přeměna na savanu např. i Konžskému deštnému pralesu. Méně náchylné se podle ČTK zdají být pralesy v Indonésii a Malajsii, jelikož tamní úhrn srážek je méně závislý na odpařování vody. Tam ale zase pralesy berou za své kvůli kácení ve prospěch vytváření nových a nových zhoubných plantáží palmového oleje…

(rj)