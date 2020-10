Volební systém stojí za zamyšlení

Volby jsou za námi. Jako komunisté se nemáme čím chlubit. Rozbor příčin neúspěchu bude jistě pečlivě analyzován. Jde mně však o současný povolební vývoj. Ukazuje, jak ošidná je tzv. demokracie a současný volební systém. Hnutí ANO vyhrálo ve většině krajů, mělo by tedy mít nárok také tyto kraje vést. Voliči si to svými hlasy přáli. Neuspokojená pravice, jež nemá síly v přímém politickém boji Babišovo hnutí porazit, využila současného koronavirového období a některých přešlapů vlády, kdy tím voliči byli ovlivněni, a vytvořila seskupení proti vítězi, aby obrátila rozhodnutí občanů ve svůj prospěch. Tento systém, že za zády vítěze lze vyřadit přání voličů, mně připadá jako nenormální. Vítěz byl zvolen lidmi proto, že si voliči přáli pokračování jeho politiky, chtěli-li by politiku jinou, pak by za vítěze zvolili někoho jiného. To se nestalo. A tak v řadě krajů bude vládnout koalice, jež může mít zcela jiné priority, které navíc ani některé z koaličních stran neměly vůbec ve svém programu, ale protože se vstupem do koalice dostanou k moci, tak je odsouhlasily, byť třeba ještě před volbami podobné programové cíle odmítaly.

Také volby do Senátu postrádají svou demokratičnost. Volební systém umožňuje, aby pouze dva kandidáti mohli být v konečném stadiu voleni a ti druzí, kteří zastupují velkou část obyvatel regionu, byli jednoduše vyřazeni. Tím vlastně i jejich priority, protože do příštích šesti let bude ze strany zvolených protežována jen jejich politika a jejich priority. Takovým způsobem se do Senátu dostávají i lidé, kteří jsou svými profesemi v regionu dostatečně známí, aniž třeba jsou stoupenci politiky těch, kteří je nominovali. Pak pro slušné platové přilepšení hlasují tak, jak určuje jejich politická strana. A občané v jejich regionu? Ti stejně nemají právo o něčem rozhodovat. Vítěz totiž bral vše.

Myslím, že je čas se zamýšlet nad volebními systémy vytvořenými před třiceti lety. Současným mocným ovšem vyhovují. Je proto třeba ještě důsledněji vysvětlovat lidem, že jde o systém proti nim, tedy alespoň proti většině z nich, protože skutečná demokracie musí ctít názory všech a také je naplňovat. A to jsme my, komunisté, bohužel v těchto volbách neuměli.

Otakar ZMÍTKO