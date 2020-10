Ilustrační FOTO - Pixabay

Prymula dupnul na brzdu

Epidemie koronaviru v ČR nepolevuje, strmě narůstá počet nakažených, hospitalizovaných, pacientů ve vážném stavu i obětí. Vláda proto vyhlásila nová opatření. Zakázala na 14 dní kulturní a sportovní akce, omezila činnost restaurací a služeb, velkou část škol poslala do výuky na dálku. To vše se týká celého území republiky.

»Za dva týdny by mohla být kapacita zdravotního systému téměř vyčerpána,« varoval ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) a vysvětlil tím, proč vláda musí přijmout rychleji a tvrdší opatření než původně čekala.

Od pátku 9. října tak budou muset po dobu dvou týdnů restaurace zavírat už ve 20.00. U stolů budou moci sedět nanejvýš čtyři lidé, v jídelnách v obchodních centrech jen dva. Vláda se také dohodla, že v obchodních centrech budou muset podniky, kde se jí, vypnout wi-fi. Toto opatření má začít platit v pondělí.

Roman Prymula. FOTO - Wikimedia commons

Od pondělí se na dva týdny rovněž zastaví kulturní akce. Zákaz otevřít se týká prakticky všech kulturních událostí, zavřít se musí například divadla, kina, ale také zoologické zahrady. Do pondělí bude platit stávající režim, ve kterém mohou divadla hrát, ovšem bez přestávek na občerstvení.

Uzavření divadel a kin má podle Prymuly směřovat k omezení volnočasových aktivit lidí. Ve vnitřních prostorech obecně zůstane možnost aktivit jen do deseti lidí, v zevním prostředí v počtu 20 lidí, uvedl. Podle toho by tak bylo možné nadále navštěvovat třeba výstavy či muzea s dodržením tohoto limitu.

Zákaz platí i pro sportovní akce, profesionální i amatérské. Výjimku mohou dostat jen mezistátní utkání a akce. »Do neděle dobíhají soutěže podle původního schématu. Od pondělí dál budou zrušeny veškeré sportovní aktivity,« oznámil ministr. Týká se to i nejvyšší fotbalové a hokejové soutěže. Výjimku by měly dostat české týmy v Evropské lize, která začne 22. října. Doma má hrát pražská Sparta a Liberec. Tato utkání ale proběhnou bez diváků. Zavřít musí okamžitě i posilovny či kryté bazény.

Vláda na dva týdny zakázala i návštěvy v nemocnicích, domovech důchodců a dalších zařízeních sociální péče. Výjimku budou mít stejně jako dosud návštěvy u nezletilých pacientů nebo otcové u porodu. »Chceme, aby nedocházelo k zavlékání nákazy,« vysvětlil Prymula. Bránit nákaze v těchto zařízeních by mělo podle Prymuly i testování všech nově přijímaných do nemocnic a do sociálních zařízení. Využívat by se k tomu měly nové takzvaně antigenní testy, které jsou sice méně přesné, ale rychlejší a levnější.

Nákaza je v současné době asi v padesátce zařízení sociálních služeb a nakažených je skoro 2500 zdravotníků.

Také provoz úřadů se na příští dva týdny omezí, a to na dva dny v týdnu. Pro veřejnost budou otevřené vždy na pět hodin. Prymula neupřesnil, v jaké dny by měli lidé na úřady přístup. Na jaře při první vlně epidemie, kdy bylo fungování úřadů rovněž omezeno, mohla veřejnost přicházet pouze v pondělí a ve středu. Otevírací doba byla vždy tříhodinová.

Nová opatření se dotknou i škol. Na druhém stupni základních škol se od pondělí bude učit prezenčně polovina dětí. Ostatní budou mít výuku na dálku. Po týdnu se žáci vystřídají. Na pondělí 26. a úterý 27. října vyhlásí ministerstvo školství volno a prodlouží tak podzimní prázdniny v základních a středních školách na celý týden. Kvůli zhoršující se epidemii také přejdou na výuku on-line vysoké a střední školy v celé ČR. V některých regionech dosud fungovaly normálně. Výjimky budou dál platit pro praktickou výuku.

Střídání žáků, které bude platit pro druhý stupeň základních škol, se nebude vztahovat na žáky nižšího stupně víceletých gymnázií. Nové opatření se naopak bude týkat i základních uměleckých škol, které přejdou na výuku na dálku v celé ČR, zatímco dosud v některých krajích zavřeny nebyly. Od pondělí ale bude v ZUŠ umožněna individuální výuka.

Ještě před mimořádným jednáním vlády jednali o opatřeních Prymula i premiér Babiš s opozicí, formou videokonference. Opozice to ocenila a opatrně opatření podpořila. Šéf ODS Petr Fiala vyzval občany ke »dvěma týdnům disciplíny a sebezapření«.

Původně měla vláda opatření projednat, Prymula také avizoval vyhlášení zpřísněných pravidel. Nakonec se ministři formou videokonference setkali. Příčinou jsou stále horší čísla zdravotnických statistik. Ve středu bylo pozitivně testováno 5335 lidí, což byl nejvyšší denní přírůstek od začátku epidemie. Od 1. března, kdy byly zaznamenány v České republice první případy nákazy koronavirem, potvrdily testy nákazu u celkem 95 360 lidí. Víc než polovina nakažených se z nemoci vyléčila, aktuálně je nemocných 43 764 lidí. Celkem zemřelo už 829 lidí nakažených koronavirem.

Na konci října bude podle modelů Ústavu zdravotnických informací (ÚZIS) v nemocnicích s nemocí COVID-19 ve vážném stavu zhruba tisícovka lidí. V polovině tohoto měsíce jich bude 400 až 500. Podle posledních dat bylo lidí vyžadujících intenzivní péči 354, všech hospitalizovaných je víc než 1500. Reprodukční číslo, tedy kolik dalších lidí nakazí jeden pozitivně testovaný, bylo v září zhruba 1,6 a pak začalo klesat. V současné době je odhadem 1,2, což ale dál znamená šíření epidemie. Pro pokles nových případů je třeba číslo nižší než jedna.

Vláda by ráda rovněž zintenzivnila testování. S praktickými lékaři se podle Prymuly jedná o projektu testování v podstatě všech obyvatel ČR. Mohlo by odhalit 90 až 93 procent všech nakažených, řekl Prymula. V současné době je podle něj nakažených mnohonásobně víc, než se podaří odhalit testováním. Nepoužívaly by se PCR testy, ale testy takzvaně antigenní, které není nutné provádět v laboratoři.

Spolu se zhoršující se epidemickou situací přibývá i komplikací při cestování do ostatních zemí. Itálie vyžaduje od Čechů, kteří do země přijíždějí nebo jí jen projíždějí, negativní test na koronavirus. Negativní test požaduje po lidech cestujících z České republiky také například Řecko. Další státy, třeba Švýcarsko či Nizozemsko, vyžadují povinnou karanténu, a to i pro ty, kdo mají negativní test. Také slovenský premiér Igor Matovič se vyslovil pro další zpřísnění režimu při cestování z ČR. Je pro omezení výjimek, které vlády obou zemí dohodly v září.

(ste)