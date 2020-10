Ilustrační FOTO - Haló noviny

Boj o Vystrčila začíná

Ve 14.00 se otevřou volební místnosti ve 26 volebních obvodech, kde se do sobotních 14.00 (s přestávkou mezi 22.00 a 8.00) budou volit senátoři. Jejich nové složení může ovlivnit i obsazení pozice z hlediska protokolu druhého ústavního činitele státu. Volby však již zahájili voliči v nařízené karanténě a izolaci, kteří ve středu hlasovali z auta na drive-in stanovištích.

První kolo senátních voleb vyhráli Starostové. Jejich kandidáti postoupili v deseti z 27 obvodů a jeden mandát obhájili už v úvodním kole. Kandidáti navržení ODS uspěli v deseti obvodech, ANO v devíti, KDU-ČSL v sedmi. Adepti nominovaní ČSSD, která obhajovala deset křesel, dokázali postoupit ve třech obvodech. Kandidáti navržení TOP 09 postoupili ve třech obvodech, adepti Pirátů a hnutí Senátor 21 ve dvou.

Bez ohledu na výsledek finále mají kluby STAN a ODS v horní komoře shodně 16 členů a oba nyní obhajují tři křesla. Zástupci STAN či SLK a ODS se střetnou ve finále v pěti obvodech. Není tak zatím vyřešena patová situace, který klub bude v Senátu nejpočetnější a bude mít právo nominovat předsedu horní komory. Favorizuje však v tomto klání frakci STAN, v níž jsou i oba senátoři za TOP 09. Celkem by jejich klub mohl mít až 29 členů. Starostové navíc z prvního místa postoupili v sedmi obvodech, zatímco kandidáti ODS v pěti a mohli by mít až 26 senátorů.

Prezident Miloš Zeman míní, že po senátních volbách »velmi pravděpodobně« zůstane předsedou Senátu občanský demokrat Miloš Vystrčil, který si podle něj vybudoval určitou pozici spornou cestou na Tchaj-wan. »Kdyby byl vyměněn, mohl by říkat, že jde o kritiku za tuto cestu,« uvedl.

Koho volit?

Druhé kolo je také o tom, koho půjdou volit ti, jejichž kandidát nepostoupil. Během týdne tak zaznělo mnoho doporučení, koho volit či nevolit.

Například prezident Zeman nepůjde volit v senátním finále v obvodu Praha 5, jím preferovaný kandidát ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík (za ČSSD a ANO) neuspěl a s finalisty, bývalým diplomatem Michaelem Žantovským (za TOP 09) a senátorem Václavem Láskou (SEN 21) nesdílí názory. Kandidát KSČM v tomto obvodu Roman Blaško doporučuje to samé: »Vybírat mezi M. Žantovským, kterého platí tunelář Bakala, člověkem, který pomáhal rozkrást Československo a zasloužil se o to, že jsme ztratili státní suverenitu, a mezi V. Láskou, který o zastavení developerských projektů jen žvaní a přitom se sídliště více zahušťují (viz nová výstavba nad metrem Luka), je volba mezi dvěma stejnými zly v různých a konkrétních podobách. Takže v druhém kole nedoporučujeme ani jednoho z kandidátů.«

Kandidát KSČM v obvodu Praha 5 Roman Blaško.

»Děkuji Vám, voličům, kteří jste mi dali hlas ve volbách do Senátu, volební obvod 45 Hradecko. Rád bych podpořil Jiřího Maška (ANO) a prosím proto, abyste mu v druhém kole senátních voleb dali hlas,« uvedl kandidát KSČM Lubomír Štěpán.

Kvůli kandidatuře do horní komory v obvodu Přerov se už koncem července vzdal poslaneckého mandátu Petr Vrána (ANO). Jeho soupeřkou v senátním finále bude lidovecká senátorka Jitka Seitlová. »KSČM v Olomouckém kraji na doporučení okresních organizací v Olomouci, Šumperku, Přerově a Novém Jičíně a kandidáta KSČM ve volebním obvodu č. 63 – Přerov Miroslava Raindla vyzývá voliče KSČM stejně jako své členy a sympatizanty, aby ve druhém kole voleb do Senátu PČR v Olomouckém kraji nerezignovali na své volební právo. Přijďte odevzdat svůj hlas kandidátům hnutí ANO Petru Vránovi ve volebním obvodu Přerov a Janu Zahradníčkovi ve volebním obvodu Olomouc. Jsme si vědomi, že do druhého kola senátních voleb v Olomouckém kraji nepostoupili kandidáti levice. Kandidátka KDU-ČSL J. Seitlová ani kandidát STAN M. Ošťádal nejsou zárukou férové a nestranné politiky vůči KSČM. Naopak s oběma kandidáty ANO neměla KSČM v minulém funkčním období v Zastupitelstvu Olomouckého kraje, kde zastávali pozice náměstků hejtmana, žádné problémy v komunikaci a byli vždy k našim návrhům vstřícní. Návrhy paní Seitlové však vždy byly nekonstruktivní a jdoucí proti zájmům občanů našeho Olomouckého kraje. Oba kandidáti ANO jsou zárukou důstojného fungování Senátu,« vysvětlil místopředseda a tiskový mluvčí Krajského výboru KSČM Olomouckého kraje Ludvík Šulda.

Z dolní do horní

Senátní volby také mohou obměnit složení Sněmovny. Do finále postoupili po prvním kole tři poslanci – již zmíněný Mašek, Miroslava Němcová a Petr Bendl (oba ODS). Pokud by se stali senátory, poslanecký mandát by jim zanikl a jejich místo v dolní komoře by obsadili náhradníci. O místo v horní komoře se ucházelo celkem sedm poslanců, a to tři z KSČM a po dvou z hnutí ANO a z ODS.

Místopředseda bezpečnostního výboru dolní komory Mašek se utká v obvodu Hradec Králové s právníkem a zastupitelem Janem Holáskem kandidujícím za Hradecký demokratický klub. Soupeřem Němcové v obvodu Praha 1 bude současný senátor Václav Hampl (za KDU-ČSL). Bendl se střetne na Kladensku s advokátkou Adélou Šípovou (za Piráty).

V prvním kole z poslanců vypadli úřadující předseda školského výboru Karel Rais (ANO) v obvodu Brno-město, předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM) na Kladensku, předseda komunistických poslanců Pavel Kováčik na Znojemsku a člen zahraničního a zdravotnického výboru Daniel Pawlas (KSČM) v obvodu Frýdek-Místek.

(zku)