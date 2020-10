Ilustrační FOTO - Haló noviny

O pětitisícovém příspěvku 20. října

Sněmovna by měla schvalovat na příští schůzi pětitisícový příspěvek k důchodům, zavedení státního výživného na děti za neplatiče alimentů nebo možnost paušální daně pro část drobných podnikatelů.

Ve finále je také nová zbraňová legislativa. K nejsledovanějším bodům bude patřit úvodní kolo debaty o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Návrh programu schůze projednal organizační výbor. Schůze Sněmovny začne v úterý 20. října. S týdenní přestávkou pro jednání výborů by měla podle plánů skončit v pátek 13. listopadu.

Poslanci se opět sejdou vzhledem k epidemii nového koronaviru v polovičním počtu. Výjimkou bude jeden z jednacích dnů, kdy by měli hlasovat o případných předlohách vrácených Senátem a o armádní misi do Mali, Nigeru a Čadu. Čeští vojáci se tam mají zapojit do boje proti terorismu. K přehlasování senátních úprav zákonů i ke schválení armádních misí jsou nutné hlasy nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy nejméně 101 z nich.

Úvodní debata o návrhu státního rozpočtu čeká Sněmovnu ve středu 11. listopadu. Poslanci v prvním čtení schvalují základní parametry rozpočtu, tedy zejména příjmy, výdaje a výši schodku. Ministerstvo financí navrhlo v aktuální verzi rozpočtu schodek 320 miliard korun. Předloha ale nezahrnuje úpravy z projednávaného daňového balíčku, do něhož by se mohlo dostat i zrušení superhrubé mzdy spolu se snížením daně z příjmu zaměstnanců na 15 procent na dva roky. Kabinet musí předložit Sněmovně návrh rozpočtu do konce října.

Sněmovna by mohla schvalovat také třeba zavedení digitální daně a zpřístupnění učitelství na středních školách a na druhém stupni základních škol i lidem bez pedagogického vzdělání. Do finále by se mohl dostat i nový návrh zákona o evidenci skutečných majitelů, jehož část podle kritiků nahrává premiéru Andreji Babišovi (ANO) ve sporu o jeho údajný střet zájmů. V prvním čtení by měli poslanci projednat například návrh nového stavebního zákona.

Návrh programu schůze čítá zhruba 500 bodů. Stejně jako při minulých schůzích se nepředpokládá, že se poslanci stihnou vypořádat se všemi.

(cik)