Bankrotů přibývá, ale zatím jen mírně

Bankrotů obchodních společností bylo v září v České republice vyhlášeno 56, o osm víc než v srpnu, bankrotů podnikatelů 642, o 35 více, a osobních bankrotů 1493, o 214 víc než v předchozím měsíci.

Vyplývá to ze studie společnosti CRIF - Czech Credit Bureau. Počet návrhů na bankrot obchodních společností podle ní v září stoupl o 123 na 93, návrhů na bankrot podnikatelů přibylo o 90 na 645 a návrhů na osobní bankrot bylo podáno 1494, o 114 víc než v předchozím měsíci.

»Počet návrhů na bankrot obchodních společností byl v září o 60 procent vyšší než v srpnu. Důvodem je ukončení dočasné mimořádné ochrany dlužníků před věřitelskými insolvenčními návrhy. Tato ochrana trvala od 24. dubna do 31. srpna. V září se tak podnikatelské prostředí začalo opět trochu narovnávat,« uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

Zajímavé ale podle ní je to, že počet insolvenčních návrhů vzrostl pouze mírně nad úroveň minulého roku, ve kterém bylo podáno v průměru 89 insolvenčních návrhů měsíčně. Je tak možné, že počet návrhů na bankrot firem v dalších měsících ještě poroste. V následujících měsících lze očekávat také postupný růst počtu vyhlášených firemních bankrotů, dodala.

Nejvíc bankrotů obchodních společností v září proběhlo v obchodu (14), ve zpracovatelském průmyslu a v profesních, vědeckých a technických činnostech (shodně osm bankrotů). Nejvíc bankrotů podnikatelů bylo vyhlášeno ve stavebnictví (144) a v obchodu (135).

»Počet osobních bankrotů byl v září nejvyšší od března letošního roku, kdy byl v ČR vyhlášen nouzový stav. Přesto však byl stále výrazně nižší, než bylo běžné před vyhlášením nouzového stavu. U návrhů na osobní bankrot je rozdíl ještě výraznější,« uvedla Kameníčková.

Po utlumení programů na podporu zaměstnanosti lze podle ní čekat postupný nárůst počtu návrhů na osobní bankrot. K tomuto trendu bude přispívat také konec odkladu splátek úvěrů, dodala.

Lidé mohou od loňského června nově buď splatit věřitelům za tři roky nejméně 60 % dluhu, nebo by měli za pět let dorovnat aspoň 30 % dlužné částky. V prvním případě jde o jakési zrychlené oddlužení, využitelné zejména v případě nižších dluhů. Ve druhém případě je oddlužení splněno, jestliže po dobu pěti let od schválení oddlužení dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí k uspokojení pohledávek svých věřitelů.

