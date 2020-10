Výstava upozorňuje na rizika práce v 21. století

Šestý ročník fotografické Výstavy na stromech s podtitulem »Práce (bez) budoucnosti« probíhá od 3. října na více než 80 místech po celé České republice. Trvá do 10. října. Výstavu pořádá nezisková organizace NaZemi.

Výstava, která se koná při příležitosti Světového dne důstojné práce (7. října) a Týdne důstojné práce, zkoumá budoucnost práce ve světle nových technologií se zaměřením na automatizaci a robotizaci. Upozorňuje na rizika spojená s proměnami práce ve 21. století. Oproti minulým ročníkům cílí na problematiku pracovních podmínek v českém a »západním« kontextu, kterou blíže představuje 10 plakátů, jež nafotil držitel Czech Press Photo 2019 Petr Vrabec. Snímky představují fenomény, jako je automatizace, práce z domova či dovážkové služby, a doplňují je konkrétní příběhy lidí, kteří »práci budoucnosti« vykonávají.

K výstavě byly spuštěny webové stránky www.pracebudoucnosti.cz. Součástí výstavy je každoročně také vzdělávací lekce pro studenty. Organizace NaZemi se totiž kromě pracovních podmínek ve světě věnuje také globálnímu vzdělávání a kritickému myšlení. Organizace NaZemi výstavu nabízí zdarma vystavovatelům po celé ČR, kteří ji mohou umístit do veřejného prostoru ve svém okolí, tedy »pověsit na stromy«, a zpřístupnit ji tak bezplatně široké veřejnosti. Letos se koná např. v hlavním městě, Kadani, Rokycanech, Dačicích, Zlíně, Kroměříži, Brně, Blansku, Valašském Meziříčí, Vsetíně aj.

Minulé ročníky Výstavy na stromech upozorňovaly na nedůstojné pracovní podmínky v zemích globálního Jihu: pěstování kakaa v Cote d'Ivoire či výroba bot v indických továrnách. »Mzdy na hraně životního minima, těžká a namáhavá práce či nemožnost kolektivního vyjednávání o lepších pracovních podmínkách – to vše si většina z nás asociuje s takzvaným rozvojovým světem. Nedůstojnou práci ovšem vykonává celá řada lidí také v České republice. Od technologií se přitom čeká, že nám uleví. Výstava ovšem poukazuje na to, že prozatím je to iluze,« uzavírá kurátorka výstavy Gaby Khazalová.

(mh)

FOTO – Na Zemi