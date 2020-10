Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip. FOTO – Haló noviny/Roman BLAŠKO

Vojtěch Filip již nebude kandidovat na předsedu

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip již nebude na sjezdu, který by se měl konat v listopadu, kandidovat na předsedu strany. Funkce dali k dispozici i místopředsedové ÚV KSČM.

Filip to uvedl po mimořádném jednání Výkonného výboru ÚV KSČM. »Výkonný výbor vzal na vědomí to, že volení funkcionáři, tedy já a místopředsedové, dali funkce k dispozici,« řekl Filip s tím, že on sám již na funkci kandidovat nehodlá. »Plánovali jsme sjezd již na duben, žel nám to bylo díky krizi znemožněno. Jinak by bylo už dávno rozhodnuto a podotýkám, že mé rozhodnutí ovlivnil můj zdravotní stav. Tedy poté, co jsem v únoru prodělal infarkt, tak jsem už na dubnovém sjezdu nechtěl kandidovat,« konstatoval Filip.

Své funkce dalo k dispozici i vedení strany. Případné rezignace by mohl přijmout ale až Ústřední výbor KSČM, který se sejde v polovině příštího měsíce. Výkonný výbor současné vedení pověřil řízení strany do sjezdu, který by se měl konat letos 28. listopadu. Filip věří, že sjezd současná koronakrize neohrozí. Situace by měla být v listopadu již lepší. »Uděláme všechno proto, abychom naplnili hygienické podmínky, které by nám sjezd umožnily,« uvedl Filip, který je předsedou ÚV KSČM již 15 let a v současné době vykonává i funkci prvního místopředsedy Sněmovny.

Co se týče diskuse na výkonném výboru ohledně volebního neúspěchu, Filip nechtěl výsledek spojovat s tolerancí menšinové vlády Andreje Babiše. Podle něj první analýzy ukazují, že KSČM ve volbách tentokrát neztratila hlasy na úkor ANO, ale že její dřívější voliči nepřišli hlasovat. V otázce tolerance zůstali podle něj členové VV ÚV KSČM konzistentní. »Ti, kteří nechtěli tolerovat vládu v červnu 2018, zastávají nadále stejný názor. I ostatní zůstali na svých pozicích, tedy, že ta tolerance pomohla umožnit alespoň část politického programu KSČM,« uvedl Filip.

Podle něj se jedná především o zlepšení v oblasti důchodů, v sociální oblasti, zdravotnictví, růstu mezd či třeba v oblasti ochrany přírodních zdrojů nebo nezvyšování spoluúčasti pacientů. »Samozřejmě jsme také rádi, že vláda s tolerancí KSČM byla schopná převzít OKD a přivést ho k jiným číslům,« dodal Filip. Podle něj ale KSČM bohužel neuměla dostatečně zdůvodnit své postupy tak, aby bylo jasné, že bez tolerance vlády by těch výsledků nebylo dosaženo.

»Teď budeme řešit podle nás nesmyslný útlum těžby černého uhlí, protože to ohrožuje místa nikoliv pouze těch čtyř a pěti tisíc horníků, ale zejména to ohrožuje teplárenství, energetiku a těžké strojírenství v Moravskoslezském kraji,« nastínil další plány Filip.

