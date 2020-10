Ilustrační FOTO - Pixabay

O supertestu v pondělí

O testování celé populace na COVID-19 chce ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) s praktickými lékaři jednat v pondělí odpoledne. Řekl to na tiskové konferenci.

Podle čtvrtečních dat bylo pozitivních více než 31 procent všech vzorků, které laboratoře stihly za den vyšetřit. »Jednatřicet procent je v populaci obrovská zátěž,« řekl ministr. Případů, které testy neodhalí, může být podle něj mnohonásobně více, než ukážou denně testy.

Celoplošné testování by měli zajišťovat praktičtí lékaři a používat takzvané antigenní testy, tedy levnější, rychlejší, ale méně přesnou variantu. »Jiné testy, které by to umožnily, v podstatě nemáme. Unikne nám třeba tři nebo pět případů ze sta. Ale i kdyby jich uniklo 20, tak těch 80 zachytíme. Pokud to chceme udělat, není to na 100 procent exaktní, ale je to jediná cesta,« uvedl.

Ve čtvrtek na tiskové konferenci po jednání vlády, kde Prymula podle svých slov ambiciózní projekt protestování v podstatě všech obyvatel poprvé zmínil, mluvil o tom, že o něm diskutuje s praktickými lékaři. Předseda jejich sdružení Petr Šonka poté řekl, že s ním ho nikdo neprobíral. »Jednali jsme s náměstkem ředitele VZP Davidem Šmehlíkem,« upřesnil ministr.

(ste)