Zakázat nás? Zbytečné, my se sežereme sami… a zaživa!

Máme za sebou krajské volby a nastal tedy čas, kdy kdekdo volby hodnotí, co bylo dobře, co bylo špatně. A přišel čas sebereflexe, tedy měl by přijít. Ale jak se zdá, je pro mnohé jednodušší, hodit vinu na někoho jiného, než si přiznat, že šlápl vedle.

A že těch přešlapů KSČM udělala za posledních pár let několik. Těžko říct, kam až jít po stopě začínajícího neúspěchu. Mohlo by se zdát, že klesající tendence začínají v době, kdy se u nás objevilo nové hnutí ANO, ale když si vzpomeneme na uskupení LIDEM a před nimi Věci veřejné, i tam byl patrný úbytek našich voličů. Velký propad ale vidíme především posledních pár let.

Proč od nás voliči utíkají? Všude kolem se teď objevují fráze: neumíme oslovit voliče, musíme být čitelnější, potřebujeme mladé tváře... To jako fakt? Opravdu myslíte toto vážně? Tak se na to podívejme.

Neumíme oslovit voliče... Ano, to rozhodně neumíme. Ale proč? Že by to bylo tím, že často se přikláníme k zastaralým typům kampaně? Že často jsou dělané neprofesionálně? Proč neoslovíte mladé lidi, aby se do tvorby kampaně zapojili? Aktivně zapojili do vzhledu, designu, tvorby loga a podobně? Máme zde po celé republice skvělé lidi se skvělými nápady, tak co místo toho, abyste tyhle lidi zadupávali do země, je pustili mezi sebe? Přinesou něco nového a kampaň pak nebude hodnocená jako něco z doby sto let před opicemi.

Musíme být čitelnější... Program strany je jasný a dělaný pro lidi, ale bohužel ho stále neumíme prodat. A pokud se stále budou používat naučené odborné fráze, tak tím nikoho neohromíme. A pokud u nás podnikatelé budou hlásat stop kapitalismu, tak nejenom, že je to pro lidi matoucí, ale dokonce směšné, je třeba přemýšlet jak co formulovat. Bohužel u nás strašně moc chybí lidé, kteří umí mluvit na veřejnosti, nebojí se toho a mají pěkný projev. Řečníci nám tady zoufale chybí, protože potom neumíme své kroky vysvětlit.

Potřebujeme mladé tváře... Ano, ale je třeba si uvědomit, že mladá tvář neznamená někoho, kdo má přes 40 let, takový člověk už pro veřejnost mladý opravdu není. Hlavně je ale také třeba si uvědomit, že mládí není všechno, pokud ten člověk je nezkušený, neumí mluvit, neumí se prezentovat, potom to může být spíš na škodu. Ano potřebujeme mladé, ale především zkušené politiky.

Je krásné hrát ve volbách na lidskost, ale na tu strunu musí zahrát politik. Tak to prostě lidé chtějí. Nechtějí, aby je zastupovala nějaká tetka od vedle nebo dělník od soustruhu. Ne. Chtějí, aby to byla osobnost, která se postará o to, že tahle tetka nebo dělník se budou mít lépe.

Na výkonném výboru ÚV předseda Vojtěch Filip a místopředsedové dali své funkce k dispozici. Je to nutné? Musí to tak být? Nebo tu zodpovědnost má někdo jiný? Ano, každý neseme svůj kousek odpovědnosti a někteří udělali opravdu velké boty, které nás potom stály hlasy ve volbách, ať už to byly parlamentní volby, volby do Evropského parlamentu nebo volby do zastupitelstev krajů. V některých krajích se opravdu snažili, ale v některých to potopili.

Co ale dál? Až se přestane křičet »Ty za to můžeš, já jsem čistý jako lilie!« je nutné pracovat na nápravě. Pokud ovšem budete ve vedení krajů a ve vedení strany pouze hlásat prázdné fráze, náprava nepřijde. Už několik let slýchám, jednou to vy mladí převezmete. Hmm. A bude vůbec co převzít? A kdo vlastně jsou ti mladí, kterým to chcete předat? Dlouho je pro většinu mladý člověk příliš mladý a nemá žádné zkušenosti, a pak najednou je sice mladý, ale zkušeností má až příliš? Trochu směšné. Dokud budou někteří cíleně likvidovat mezi sebou mladé lidi, kteří mají zkušeností, mají něco v hlavě a nejsou prospěcháři, tak ani nebude komu předat to něco, co ještě zbude. Protože ty osobní boje, které poznamenali členskou základnu, nejsou sice známi veřejnosti, ale naši političtí protivníci je velmi dobře vnímají a umí je také dobře využít. A udržení si své vlastní židle se zdá často důležitější, než práce pro lidi. A přitom právě ti, kteří jsou cíleně likvidovaní, se každé volby zvednou a prochodí další boty a večer si smývají z rukou barvu z letáků a jsou vždy připraveni s čímkoli pomoc, a dokonce si už zvykli, že ani neuslyší ani to malé slůvko - děkuji. Protože tihle lidé to nedělají pro funkcionáře, ale pro ty obyčejné lidi, kterým by měla politika sloužit. A dělají to i přesto, že si následně vyslechnou, jací to jsou prospěcháři.

Funkcionáři, srovnejte si tedy své priority. Je pro vás důležitější dobrý volební výsledek a světlá budoucnost strany? Nebo udržet si slepě svou židli a zaslepeně nedovolit žádný posun dopředu, kvůli směšným osobním sporům? Protože pak si opravdu nemusíme dělat starosti s tím, že se stále někdo snaží o to, aby stranu KSČM zakázali, ale zlikvidujeme se hezky zevnitř sami.

Pavla ŠVEPEŠ ŠLAHÚNKOVÁ