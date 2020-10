Královéhradecký kraj míří k pravicové koalici

Proti vítězi voleb Hnutí ANO se opět vytvořil koaliční slepenec, který se »osvědčil« v minulém volebním období obohacený o Piráty. Ti, jak se zdá, mohou ve své nesmírné touze po moci, jít téměř s každým. Je neuvěřitelné, že nikomu nevadí kumulace placených funkcí budoucího hejtmana »generála senátora« M. Červíčka. Podle jeho vyjádření se ODS, TOP 09, KDU-ČSL,STAN, Východočeši, VPM, HDK, LES, Nestraníci a Piráti shodli, že mají »vůli jednat o vytvoření stabilní koalice pro další rozvoj Královéhradeckého kraje«.

Jde ovšem o to, aby se nejen shodli na rozdělení lukrativních funkcí, ale také skutečně »stabilně« něco pro občany kraje udělali. Minulé čtyři roky se toho zase příliš neudělalo. Dál jezdíme po krajských silnicích připomínajících často spíše tankodrom. O obchvatech měst, včetně náchodského, se nám jen zdá. Komunikace z Hradce Králové přes Jaroměř do Náchoda je každý den přeplněná kamiony. Neustále se opravuje a pro řidiče se stala infarktovou záležitostí. Zdravotnictví i nadále sužuje zoufalý nedostatek zdravotníků. Sestry v krajských nemocnicích totiž »berou« až o 7 tisíc méně než jejich kolegyně ve Fakultní nemocnici. Potřebné finance ubírá i zbytečný mezičlánek - zdravotnický holding, který navíc produkuje povětšinou neschopné nemocniční manažery. Porodnice v okresním městě Trutnově je stále uzavřena a rodičky musejí dojíždět do vzdálených nemocnic. Největší více než miliardová dosavadní krajská investice do náchodské nemocnice byla sice po mnohaletých odkladech konečně dokončena, ale najednou se prý jedná pouze o první etapu, protože všechny palčivé problémy vlastně vyřešeny nebyly. Další řešení si vyžádá také ochrana vody, obnova lesů po kůrovci a udržitelný rozvoj kraje, dostupné bydlení pro mladé rodiny, sociální služby, domácí péče a odlehčovací služby. V neposlední řadě na své čeká i rozvoj turistického ruchu. Stále větším problémem je život v malých obcích a městech kvůli špatné infrastruktuře. Lidem zde především chybí dopravní obslužnost a další služby všeho druhu. Obrovským problémem se jeví průmyslová zóna v Kvasinách.

V minulém volebním období se přitom uskutečňovaly v podstatě jen projekty připravené předešlou vládou ČSSD a KSČM. Nyní se ukáže, jak se chystaná nesourodá krajská koalice bude schopna domluvit a ukázat něco sama za sebe. KSČM sice své posty v zastupitelstvu neobhájila, ale svá řešení pro lidi bude stále nabízet.

Soňa MARKOVÁ