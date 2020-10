Strach ze socialismu

Ano, strach ze socialismu, kterému tzv. demokratické strany říkají komunismus, je nesmírný. Proto jejich hlásná trouba Česká televize neustále vyrábí další a další dramatické filmy a dokumenty, v nichž je toto období líčeno jako jeden velký zločin, kdy lidé nemohli žít a jen se báli, kdy pro ně přijde hrůzná StB. Doba okupace, nacisté - oproti komunistickému režimu - byly jen malý odvar. Týden co týden můžeme tak v jejích programech najít řadu takových pořadů. Nelze se divit, že generace, které tuto dobu nepamatují, takovým tvrzením věří. A když pak, alespoň podle informací, které jsme mohli z televizních obrazovek slyšet, starší generace z důvodu obavy před nákazou COVID-19 k volbám ve své většině nepřijde, pak je o vítězství rozhodnuto.

Položme si nyní otázku: Proč vlastně takový strach ze socialistické minulosti? Nejde však jen o onu dobu. Útok na ty, kteří myslí jinak než současná, k moci se deroucí pravice, má ještě jednu příčinu, i když je veden jakoby přes minulost. Jde o tolerování Babišovy vlády, i když ze strany KSČM za přesně dohodnutých pravidel. A Babišova vláda pro ty tzv. demokraty je překážkou k dalšímu rozkrádání republiky a obohacování se různých mafií, které je vyslaly do politiky, protože přece jen v lecčems myslí, i pod tlakem komunistů, na obyčejné lidi. Pokud by komunisté byli vytlačeni, pak by bylo pro pravici jednodušší dostat se k moci.

Hlavní útok je pochopitelně veden na předlistopadovou minulost. Excesy z oné doby jsou vyzdvihovány jako pravidlo, kolektivismus je vydáván za brzdu rozvoje a porušení práv jednotlivce, právo na majetek je kladeno výš než jiná lidská práva, uzavřené a hlídané hranice jsou pak srovnávány s nacistickými koncentráky, osvoboditelé nejsou osvoboditeli, ale okupanty atd., atd. Lež a polopravdy jsou vnucovány mozkům především mladých lidí. Smysl je jediný – co kdyby se rovnost lidí pro ně stala vzorem a chtěli ji také prosazovat? A tady je ten druhý důvod filmů a »dokumentů« o »hrůzách« minulého režimu, jež Česká televize pravidelně vysílá a nechává za peníze všech vytvářet. Proto komunisté se svými idejemi musí být vytlačeni.

I nad tím bychom se měli zamyslet, až příště půjdeme k volbám, které budou opravdu rozhodující pro budoucnost.

Milan ŠPÁS