Odmítám názor pan Šmuclera a spol.

Snaha po zviditelnění některých mediálně využívaných osob mně připadá jako zlý sen. Při tom svými radami ovlivňují myšlení nemalé části především mladých lidí. Halí se do lékařských titulů, získaných ale v úplně jiných oborech, než ti, co v současné době musí svádět svůj velmi těžký boj. Je to jako by absolvent strojírenské fakulty, oboru letecké motory, se pokoušel vyslovovat soudy o práci specialisty na stavební stroje. A takový přístup zvolil stomatolog Šmucler, jenž pro svá tvrzení získal i předního českého kardiologa Pirka. Oba a někteří další specialisté, onkologové ad., se cítí natolik »odborníky na virus«, že mohou torpédovat rozhodnutí ministra zdravotnictví a vlády. Obdivuji se klidu profesora Prymuly, s nímž odráží tyto útoky amatérů, protože v oboru epidemiologie nejsou ničím víc než amatéry. Oč jde panu Šmuclerovi, je jasné. Dlouho se o něm před pandemií nemluvilo a on potřebuje, aby nezapadl. Na bulvární exhibicionismus, jenž předváděl svého času v České televizi, se již zapomnělo, musí tedy najít nové téma, aby nezapadl. Profesoru Pirkovi se divím, ale ani on není dalek budování si další popularity přes média, ale nevěřím, že by sám připravil výzvu, kterou podepisují někteří neznalí občané, výzvu protivit se ministerským či vládním nařízením.

Vítám proto reakci lékařů infekčních oddělení, kteří doporučili především panu Šmuclerovi, aby raději mlčel, a všem, kteří se stavějí za jeho výzvu, aby přišli alespoň na den pomoci těm, kteří jsou vzhledem k nemoci COVID-19 upoutáni na lůžkách a o jejichž životy se bojuje. Takový přístup od doktora Šmuclera však očekávat nemůžeme.

A těm, co onu výzvu podepsali, vzkazuji: Varujte se onemocnět touto nemocí, je zákeřná, a i když průběh u mnohých je mírný, nikdo neví, co bude následovat, zda navždy ti, co ji prožili, nebudou postiženi jiným zdravotním problémem. Nestojí za to si dnes myslit, že mne se to netýká, protože nikdo neví, kdy se to právě bude týkat jeho.

Jsem lékařka. COVID-19 se ani některým mým pacientům nevyhnul a vím tedy, o čem mluvím. Na rozdíl od pana Šmuclera, jemuž jde jen o své vlastní zviditelnění a o politické body, které strana, jež ho vyslala do Ústředního krizového štábu, chce získat na současné vládě. Je mně líto, že to ti, co se pod jeho výzvu podepsali, nepochopili.

Taťána JIROUSOVÁ