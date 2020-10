Ilustrační FOTO - Pixabay

Babiš připustil uzávěru celé země

Vláda bude možná muset přistoupit k dalším omezením v boji proti koronaviru, pokud nebudou všichni v ČR dodržovat stávající opatření, řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Nevyloučil v té souvislosti ani tzv. lockdown, tedy nutnost kompletního uzavření země jako na jaře v počátcích epidemie.

Premiér vyzval lidi, aby situaci kolem viru přestali zlehčovat a důrazně požádal, aby opatření dodržovali. Lidé v ČR podle něj jistě mají opatření »plné zuby«, ale virus musí porazit všichni společně. »Situace skutečně není dobrá. Je velmi vážná. Máme velký výskyt viru, který se šíří komunitně. Virus se chová jinak než na začátku roku,« prohlásil.

Babiš připomněl, že dříve vylučoval znovuzavedení plošných opatření či tzv. lockdown. Nyní to ale nemůže vyloučit. Lidi vyzval, aby o víkendu byli doma a příští týden pokud možno pracovali z domova. »Opatření mohou být pro některé podnikatele a živnostníky po jaru likvidační, ale příštích 14 dnů bude rozhodujících,« řekl. Kapacity nemocnic nelze navyšovat do nekonečna, dodal.

Andrej Babiš. FOTO - Haló noviny

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) prohlásil, že v případě úplného uzavření života země, se podle něho počítá s omezením vycházení z domu mimo pracovní povinnosti. Bylo by zřejmě omezeno vycházení v mimopracovních aktivitách na ještě nespecifikovanou vzdálenost od domu, lidé by mohli chodit nejvýš ve dvou.

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) podle Babiše pracuje na programech, které podnikatelům nahradí ztráty způsobené vládními opatřeními. Chystaná státní pomoc pro podnikatele by měla být podle Babiše cílenější než na jaře. Kompenzace se budou řešit především příští týden. »Dejte nám nějaký čas a příští týden to bude hlavní úkol,« řekl Babiš. Diskutovat se bude mimo jiné o odpuštění odvodů na sociální pojištění firmám do 50 zaměstnanců, což požaduje například Hospodářská komora. V rámci programu Antivirus C toto opatření platilo od června do srpna.

Babiš řekl, že se na vládu obrací řada zástupců za stejné obory. Vybídl proto svazy, aby se sjednotily a s vládou o jednotlivých hospodářských odvětvích mluvily jedním hlasem. »Chtěli bychom to dělat cíleně, ne plošně jako za první vlny, protože to nás stálo už 200 miliard korun,« řekl ke kompenzacím.

(ste)