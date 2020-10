Ilustrační FOTO - Pixabay

Látkové roušky u Čechů vítězí

Nejčastější ochranou nosu a úst před nákazou koronavirem jsou v ČR textilní roušky, používá je 62 procent lidí. Chirurgickým »papírovým« rouškám dává přednost 27 procent lidí a šest procent respirátorům. Zhruba dvě procenta lidí nepoužívají nic.

Vyplynulo to z průzkumu agentury IPSOS. Ten rovněž ukázal, že dvě pětiny lidí roušku mění jednou denně a 15 procent jednou týdně. Po každém použití je mění 16 procent lidí.

Nicméně více než třetině občanů povinnost mít zakrytá ústa a nos vadí. Dvě pětiny Čechů uvedly, že při používání roušek a respirátorů se jim špatně dýchá, a čtvrtině se v nich špatně mluví.

V souvislosti s funkčností ochranných prostředků Čechům vadí zejména nutnost jejich praní a sterilizace, uvedla to pětina dotázaných. O něco méně lidí zmínilo to, že běžné typy ochrany úst a nosu neobsahují aktivní složky jako stříbro, měď nebo zinek, a nevydrží proto dlouho funkční. Pro 13 procent dotázaných je problémem to, že roušky na jedno použití představují velké množství odpadů. Jeden z deseti Čechů poukazuje i na to, že roušky nejsou vyrobeny z kvalitních nanomateriálů.

