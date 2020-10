Ilustrační FOTO - Pixabay

Skvrny? Je snadné se jich zbavit…

Ano, pokud použijete zkušeností našich maminek a babiček. Je až neuvěřitelné, čím je možné zašpinit nejen ubrusy, ale též oblečení. Především děti jsou na to experty. Sednou si kamkoliv, klidně lezou po kolenou zelenou trávou v právě vypraných kalhotách, »upatlají« se čokoládou, sváteční ubrus počmárají fixem či propiskou, a ještě se tomu smějí. Můžeme se tomu smát i my, »dospělci«, pokud víme, jak je odstranit. Totiž ty skvrny.

Pravda, máme k ruce moderní chemické čistící a prací prostředky a také čistírny oděvů a prádla. Přesto není bez zajímavosti podívat se na to, jak některé skvrny čistily naše babičky a maminky.

Vybrali jsme jen některé postupy a zkušenosti. Základní zkušeností je především rychlost. Aby skvrna nezaschla. Platí to především při odstraňování mokrých skvrn. Tekutinu vysajte do hadříku nebo ubrousku, tužší zbytky opatrně seškrábněte nožem. A pak čistěte. Co je na co, uvádíme v další části rad. Skvrn na textilu se zbavujte zásadně bez horké vody. Používejte vodu vlažnou, a ještě lepší je studená mýdlová voda. Máte-li po ruce sodovku, použijte ji. Sodovka (není-li po ruce, stačí i studená voda) je dobrá k základnímu ošetření již mírně zaschlé skvrny.

Jednoduchým »babským« trikem je postup čištění. Čistěte od vnějšího okraje ke středu skvrny. A začnete na rubu, poté přejděte na líc. Ale tento postup pravděpodobně znáte. Látku se skvrnou položte na savý podklad a potřete čisticím prostředkem, který pronikne mezi vlákna. Podklad babičky doporučují často vyměňovat.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Co a čím čistit? Skvrnu od ovoce nebo vína posypte větším množstvím soli, která nasaje tekutinu, potom přeperte ve vlažné vodě. Podobně čistěte i skvrny od inkoustu, na které babičky doporučují ještě před solí dát několik kapek citrónové šťávy. Skvrny od červeného vína odstraníte potřením bílým vínem, nebo namočením do sodovky. Staré skvrny od vína či inkoustu (i když ten děti používají k zašpinění kde čeho jen výjimečně) namočte přes noc do kyselého mléka nebo syrovátky (za pár korun můžete obé koupit), pak je promněte a vyperte ve vlažné vodě. Mastné skvrny se zbavíte jejím posypáním pšeničnou nebo kukuřičnou moukou a poté (z obou stran podložené utěrkami) přežehlete.

Skvrny od červené řepy, která patří k podzimním, dodejme, že k velmi zdravým pochoutkám, odstraníte přiložením plátku bílého, navlhčeného krajíce chleba, potom samozřejmě vyprat ve vlažné vodě. Nedaří se vám skvrnu odstranit? Zkuste jinou »babskou« radu! Místo potřete citrónovou šťávou nebo zředěným roztokem čpavku (jeden díl čpavku, pět dílů vody, ale kdo dnes čpavek doma má, že?). Anebo perte ve vlažné mýdlové vodě s malým množstvím čpavku. Skvrny od třešní (čerstvé už samozřejmě neseženete, i v čase jejich sklizně byly notně drahé) potřete kouskem rajčete a vyperte. Na skvrny od bobulového ovoce je dobrým řešením i roztok octa a po dvou hodinách působení – vyprat. A pokračujeme dalšími zkušenostmi babiček.

Skvrny od krve (nejsou nic mimořádného) perte co nejdříve ve studené vodě s malým množstvím namáčecího prostředku. Vodu několikrát vyměňte. Teprve potom můžete prát či dokonce vyvařit. Babičky věděly, že nová a už vůbec ne zaschlá stará skvrna od krve se praním ve vlažné vodě, ani vyvařením neodstraní! I když, pravda, moderní prací prostředky ji zvládnou i v pračce. A ještě přidáme trávu, třeba právě tu, kterou si dítka »přinesla« na kolenou kalhot či legín o tomto, zdá se posledním teplejším víkendu. Dobře se čistí lihem a poté vypráním. Údajně skvrny od trávy dobře čistí i citrónová šťáva. Nejlépe ta opravdová, totiž z citrónu.

Dobré na odstranění prakticky jakékoli skvrny je žlučové mýdlo. S jeho pomocí zvládnete i zaschlé nebo zaprané skvrny. Na zapranou skvrnu naneste žlučové mýdlo a přeperte v rukách. Budete muset použít větší sílu nebo jemný kartáček. Skvrna se při praní dostala hluboko do textilu. Nechte svršek uschnout a zkontrolujte, zda skvrna zmizela. Pokud ne, celý postup opakujte. Pokud ano, vyperte látku v běžné pračce.

Moderní babičky přišly na to, že se skvrnami si umí poradit i tableta do myčky nádobí. Obsahují mnoho odmašťovadel a přípravků na odstranění zaschlých potravin. Vložte tabletu na nádobí do pracího bubnu a zvolte běžný prací program.

Moderní prací prášky vesměs zvládnou všechny skvrny. Pokud se vám podařilo některou skvrnu přesto zaprat, zkuste to jako některé babičky. Naneste na mokré místo vrstvu pracího prášku, v němž jste prádlo prali, a udržujte ji mokrou, tedy lépe – vlhkou, alespoň dva dny. Poté vyperte klasicky v pračce.

Věřte babičkám, vědí si totiž se vším rady.

(jan)