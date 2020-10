Ilustrační FOTO - Pixabay

Pendleři se mohou zdarma testovat na covid na bavorském přechodu

Stovky českých pendlerů jezdících za prací do Německa se budou moci od pondělí 12. října po tři dny nechat zdarma testovat na covid-19 na hraničním přechodu Bayerisch Eisenstein (Bavorská Železná Ruda) na Klatovsku, v těsném sousedství české Železné Rudy. ČTK to řekla koordinátorka česko-bavorské spolupráce Simona Finková ze Zemského úřadu v Regenu, který testování Čechů financuje vládní obvod Dolní Bavorsko. Podle ní chce zemský okres tímto krokem, který zatím žádný česko-bavorský přechod nezvolil, ulehčit zahlceným testovacím kapacitám v ČR.

"Je to velice pěkný vstřícný krok," reagoval v rozhovoru pro ČTK Jan Průha ze sdružení Pendleři bez hranic.

Německo zařadilo celou ČR od 25. září na seznam rizikových oblastí. Ve všech spolkových zemí je povinná 14denní karanténa. Možnost výjimky je v případě, že byl proveden test s negativním výsledkem.

"Čeští pendleři mají ale pořád výjimku od bavorské vlády. Musí mít jen potvrzení, že jsou zaměstnáni v Německu. Kontroly na přechodech zatím nejsou," uvedl Průha. Povinnost mít negativní test podle něj není, pouze pokud to vyžadují jednotlivé firmy, které ho i proplácí. Podnik, kde Průha pracuje, požaduje od pendlerů z ČR test na covid každý týden.

Němci podle Průhy provádějí racionální opatření, která nemají dopad na české pendlery. Kroky zatím zpřísňuje jen okres Cham za přechodem Folmava, alternativa za Železnou Rudu. Přímo v Chamu ale nabízejí podle Průhy pendlerům testy na covid také zdarma.

"Sázíme na zdravý rozum zaměstnanců a zaměstnavatelů," řekl mluvčí úřadu Heiko Langer. V Bayerisch Eisenstein, na parkovišti u bývalého bazénu, bude po tři dny mobilní testovací stanice. Otevřená bude denně od 06:00 do 18:00 a pendleři i ostatní lidé směřující do Bavorska si tam mohou nechat udělat test bez předchozí registrace. Pendlera okamžitě po otestování pustí dále do Německa a výsledky mu zašlou.

"Okres Regen doufá, že se Češi nechají sami dobrovolně testovat. Kapacita bude dostatečná, bude tam hodně lidí. Pendleři nebudou muset čekat," uvedla Finková. Podle ní si čeští pendleři stěžují, že jim výsledy chodí ze zpožděním a že jsou testy drahé. Němci testováni vyhodnotí a pokud bude zájem, zopakují ho.

Pokud by se Češi nenechávali pravidelně dobrovolně testovat, musel by okres reagovat na obecnou vyhlášku, jako je tomu v sousedním okrese Cham, kde požadují negativní testy z ČR.

Pendleři se mohou nechat, po předchozí online registraci, otestovat i v Regenu na Badsdtraße 2. Stanice je v provozu v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 08:00 do 16:00, ve středu od 10:00 do 18:00. Více informací je na webu zemského okresu Regen www.landkreis-regen.de.

Pendleři podle Průhy přes Železnou Rudu bez problémů projedou a záleží na nich, zda od pondělí dají test udělat. "Pokud to firmy, které je zaměstnávají, zjistí, že to je zdarma, tak tam ty zaměstnance naženou," uvedl. Podle něj mohou mít teď v Německu problém Češi, kteří jezdí za hranici na nákupy, a to i ti, kteří mají potvrzení o negativním testu. "Pokud chce někdo za každou cenu jet do Německa, tak musí do karantény. Nakupovači mají momentálně smůlu," řekl Průha. Kontroly na přechodech nejsou důsledné, takže lidé, kteří to risknou, asi projedou. Ale pokud by se to rozmáhalo, lze očekávat, že tam Němci nastoupí a zastaví to, dodal.

(čtk)