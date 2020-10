Ilustrační FOTO - Haló noviny

»Banánová republika« USA. To tu ještě nebylo

Necelý měsíc před volbami prezidenta USA se události řítí v rychlém sledu, do kampaně zasáhl na nejvyšší úrovni i koronavirus, političtí experti tempu přestávají stačit.

Teď ještě rozebírají první debatu prezidentských kandidátů, která se už zdá v onom rychlém vývoji »stará«, ale její průběh tak šokoval, že stále zůstává na pořadu dne, napsal server Politico. Jeho bývalý šéfredaktor John Harris debatu označil za »nové dno v politice a hranici národní hanby«. Reagoval tak na fakt, že při debatě vůbec nedošlo na problémy země, ale celých 90 minut zněly nadávky a vzájemné hrubé osočování.

Ješita, který neví, co říká

The New York Times (NYT) napsal, že prezident Donald Trump není schopen hovořit o ničem jiném než o sobě, ale někdy ani sám neví, co říká… List použil jako ilustraci část rozhovoru, který mu Trump poskytl po telefonu v srpnu. Dosud ji v »syrové« formě nezveřejnil. Zní doslova takto: »No, já si myslím, myslím si, že to bude… myslím, bude to velice, velice… Budeme pokračovat v tom, co děláme, upevníme to, co jsme už udělali a k tomu máme další plány, které chceme uskutečnit.«

Tolik citát, NYT rozhodně nepatří k prezidentovým příznivcům, takže v komentáři přidal, že Trump prostě nemá plán, jak řešit problémy země a nemůže se o něj tudíž podělit s miliony obyvatel. Plán ale, jak upozorňují konzervativní média, nemá ani Biden, a tak oběma nezbývá než se častovat sprostými nadávkami. Dvě velké americké strany jsou »posedlé« jedna druhou a téměř vše, co dělají, má druhou stranu »rozžhavit do běla«.

Šéf analytického centra New America Lee Dratman napsal, že Trump ze všech hříchů viní »radikální demokraty«, čímž udržuje zdání jednoty republikánského tábora, strany, »která je tak v zajetí vnitřních rozporů, že nevystupuje prakticky za nic, kromě údajné hrozby kruté marxistické revoluce«. Prý ji chystá bojovně naladěná Demokratická strana.

Soumrak systému dvou stran?

Dratman takový postup považuje za soumrak systému dvou stran, které se střídají u vlády. Systém je tak zažitý, že si jen málokdo všiml, jak se za poslední roky podle autora »vyprázdnil«. Ty tam jsou debaty o roli vlády, o regulaci ekonomiky či roli USA ve světové politice. Prostě témata, která aspoň trochu ospravedlňovala systém dvou stran.

»Americká politika potřebuje zásadní změnu, která by umožnila reagovat na hrozící ekonomické a klimatické krize. Místo toho se budou strany přetahovat o Nejvyšší soud, když Kongres prostě není schopen tuto záležitost rozumně řešit. Pak vypukne ještě rozhořčenější bitva o regulérnost výsledků voleb,« napsal Dratman a doplnil: »Jediný způsob, jak to vyřešit, je posílit konkurenci více politických stran.« Jinak řečeno odhodit přes dvě století staré volební zákony a zmodernizovat je, protože systém dvou stran u vlády začíná USA ničit. Obě velké strany ve skutečnosti představují konglomerát stran, protože jen příslušnost k republikánům či demokratům zajišťuje politický význam.

Všechny další strany, v USA jich prý jsou na tři stovky, získávají ve volbách celkem kolem osmi procent hlasů. Čili politická bezvýznamnost. Aby se jí vyhnuli, směřují politicky aktivní lidé do dvou stran a ponechávají si své politické postoje, čímž ovšem strany ochromují, dnes je to vidět výrazněji než dříve. Trump přezírá umírněné republikány, Biden levicové demokraty. Straníci dávají najevo rozčarování, ale musejí podporovat kandidáty, kteří se jim třeba i nelíbí, ovšem systém dvou stran je »vyprodukoval«. A musí je hájit energicky.

Úpadek demokracie

Server Politico rovnou píše, že jde o úpadek demokracie. »Už jen řeči o nepřiznání výsledků voleb svědčí o úpadku, natož obavy, že se tak skutečně stane.« V zemích s nízkou politickou kulturou bývají výsledky voleb pravidelně doprovázeny protesty, a to i ozbrojenými, ale že se v roli »banánové republiky« ocitnou USA, to tu ještě nebylo. Podle průzkumu veřejného mínění zpracovaného z popudu Politico jeden z pěti Američanů hlásících se k jedné či druhé velké straně uvedl, že je ochoten schvalovat násilí, pokud by křeslo v Bílém domě nezískal jím preferovaný kandidát…

(jo)