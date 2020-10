Ilustrační FOTO - Pixabay

Vláda znovu zpřísní opatření

Vláda neplánuje kvůli šíření nákazy koronavirem tak rozsáhlé ekonomické restrikce jako na jaře. Obchody, restaurace a další služby by měly zůstat otevřené. Zpřísnění ale přijít musí, řekl v Partii televize Prima ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO). Premiér Andrej Babiš oznámil, že nová opatření vláda přijme a začnou platit od středy.

»Celkový ekonomický lockdown nechceme zrealizovat. S největší pravděpodobností se nezavřou obchody, restaurace a služby, jako tomu bylo na jaře. Budeme ale tlačit na to, aby se omezilo shromaždování a shlukování lidí,« řekl Havlíček s tím, že opatření pokoušející se zamezit kontaktům lidí budou prý »drakonická«.

Ministryně financí Alena Schillerová (oba za ANO) v České televizi Havlíčkova slova potvrdila a dodala, že nová opatření budou vyhlášena do dvou dnů. V pravidelném nedělním vystoupení na svém facebooku premiér Babiš pak řekl, že nová opatření budou platit od středy.

Plán vláda podle Schillerové konzultuje i s epidemiology na unijní úrovni. K tomu, aby se šíření zmírnilo, je podle ní třeba vyburcovat lidi, aby opatření dodržovali. S poukazem na informace o shlukování lidí kolem uzavíraných barů uvedla, že není čas na zábavu. »Tento týden padnou opatření, směřujeme to k tomu, že budou plošná opatření, ale nechceme plošně vypínat ekonomiku,« řekla.

Vládní plán podpořil v pořadu Otázky Václava Moravce i ekonom Šťěpán Jurajda. »Čím plošnější, drakoničtější opatření budou, tím lépe se podaří zachránit ekonomiku,« řekl. Za celospolečenský problém, který má dopad na šíření koronaviru, označil ztrátu důvěry vlády ve společnosti. Nyní je podle něj také třeba co nejrychleji zavádět nové testy a zamyslet se nad tím, jak podpořit nejpotřebnější. »Protože tady bude hlad v této zemi,« prohlásil dramaticky.

S ještě dramatičtějším varováním přišel v médiích známý parazitolog Jaroslav Flegr. »Myslím, že máme ještě tak pět dnů, abychom se vyhnuli absolutnímu kolapsu zdravotnických zařízení. Máme čtyři tisíce lidí propuštěných z nemocnic a devět set mrtvých, takže každý pátý, kdo se dostane do nemocnice, zemře. Žádný zdravotnický systém tohle nemůže vydržet,« uvedl Jaroslav Flegr pro televizi Prima. Pokud by se vláda spokojila s aktuálně platnými opatření, budou následky podle Flegra obrovské. »Do patnácti dnů tady musí dojít ke kolapsu společnosti,« prohlásil Flegr.

Schillerová uvedla, že lidi, kteří mohou pracovat z domu, by doma měli zůstat. Centrální úřady už tak podle ní učinily.

Proti tzv. lockdownu, tedy úplné uzávěře země, včetně obchodů a restaurací, se vyslovil prezident Miloš Zeman, podle něj by ohrozil tuzemskou ekonomiku. Prezident v rozhovoru pro Blesk.cz zároveň ocenil přístup Bavorska, které pokutuje nenošení roušek. »Já bych se přimlouval za důsledné pokutování všech, kdo roušky nenosí, ač se roušky nosit mají,« řekl. Pokuta by podle něj měla být ve výši asi 2000 až 3000 korun.

O situaci podle Havlíčka ráno jednalo několik členů vlády včetně premiéra Andreje Babiše (ANO). Výstup z jednání nezveřejnili. Další opatření budou závislá na analýze vývoje z posledních dní.

Vláda o další vlně opatření mluví krátce poté, co zavedla sérii opatření platných většinou od pondělí, a to přesto, že si původně chtěla nechat delší časový odstup na vyhodnocení jejich účinnosti. Čísla epidemiologů jsou totiž strašidelná. V pátek přibylo rekordních 8618 případů nemoci COVID-19. V sobotu sice »jen« 4635 potvrzených případů, jenže i tak jde o sobotní rekord. Například minulou sobotu to bylo 2555, což byl skok oproti předchozí sobotě jen o 500 nakažených, takže se zdálo, že epidemie brzdí. Nyní ale zjevně znovu nabrala sílu, navzdory vládním opatřením. V nemocnicích bylo v sobotu 2085 pacientů s koronavirem, z toho 408 ve vážném stavu. V sobotu zemřelo v souvislosti s koronavirem dalších 22 lidí, celkový počet úmrtí se tak zvýšil na 948.

Nejvíce se COVID-19 v poslední době šíří na Náchodsku. Za uplynulých sedm dní tam bylo zaznamenáno asi 558 nově nakažených v přepočtu na 100 000 obyvatel. Druhý nejvýraznější nárůst má Uherskohradišťsko s 510 případy na 100 000 obyvatel, více než 400 nově nakažených má Příbramsko a Zlínsko.

