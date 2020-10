Ilustrační FOTO - Pixabay

Přehledně: Co od pondělí platí

Od pondělí se v ČR zpřísňují opatření, kterými chce vláda zbrzdit šíření koronaviru. Zavřené budou památky, divadla a kina, zákaz bude platit pro koncerty a výstavy a také pro sportování. Omezené budou návštěvy v nemocnicích a na úřadech. Na druhý stupeň základních škol se vrátí výuka na dálku. Zástupci vlády varovali, že pokud omezení nepomůžou, mohou se zostřit.

Z kulturních institucí se musejí zavřít galerie a muzea, lidé nebudou moct navštívit hrady, zámky a podobné kulturní objekty, hvězdárny a planetária. Zakázané jsou poutě, představení cirkusů a varieté a také kongresy a veletrhy. Účast na vnitřních náboženských akcích bude omezena maximálně na deset lidí, dosud byl limit 100 účastníků.

Vláda opatřením zrušila volnočasové i profesionální aktivity sportovců. Týká se to i první fotbalové ligy a hokejové extraligy, jež se mohly hrát bez diváků. Tréninky a zápasy byly povolené s respektováním kvóty 130 lidí. Výjimku z nových pravidel mohu dostat jen mezistátní utkání a akce, odehrát by se měly domácí zápasy fotbalistů Sparty a Liberce v Evropské lize.

Zpřísnění postihne také školní výuku. Na druhém stupni základních škol se od pondělí bude učit prezenčně polovina dětí, zbytek na dálku. Po týdnu se žáci vystřídají. Pro žáky nižšího stupně víceletých gymnázií to ale platit nebude. V základních uměleckých školách bude jen individuální výuka. Zavřené zůstanou provozovny zájmových kroužků pro děti kromě školních družin. Na výuku on-line přejdou vysoké a střední školy v celé ČR, dosud v některých regionech fungovaly normálně. Výjimky budou dál platit pro praktickou výuku.

Podobně jako dosud nebudou platit žádná omezení pro mateřské školy. Na prvním stupni zůstává prezenční výuka s povinností nošení roušek na chodbách a zákazem zpěvu.

Zakázané budou také návštěvy v nemocnicích, domovech důchodců a dalších zařízeních sociální péče. Výjimku budou mít stejně jako dosud návštěvy u nezletilých pacientů nebo otcové u porodu. Úřady budou pro veřejnost otevřené jen dva dny v týdnu vždy na pět hodin.

Restaurace a hospody už od pátku musejí zavírat nejpozději ve 20.00, u stolu mohou být maximálně čtyři lidé. Stejně jako v klubech nebo na diskotékách v nich platí zákaz živé hudby a tance. Od pátku musely také zavřít posilovny, fitness centra, vnitřní bazény, koupaliště a zoologické zahrady. V obchodech a provozovnách služeb se mohou zákazníci zdržovat ve skupinách nejvýše po dvou lidech alespoň v dvoumetrových rozestupech. Výjimku mají stejně jako u stolu v restauracích členové jedné domácnosti. Provozovatelé obchodních center museli vypnout bezdrátové připojení k internetu, aby se zde neshlukovali studenti středních škol, kde byla zrušena prezenční výuka.

Ekonomické ztráty způsobené vládními omezeními by měly podnikatelům nahradit podpůrné státní programy. Podle premiéra Babiše by měly být tentokrát cílenější než na jaře, státní pomoc by tak měly dostat hlavně nejzasaženější obory.

Vláda chce novými opatřeními předejít zahlcení zdravotního systému pacienty s onemocněním COVID-19. Zároveň plánuje uvolnit lůžka v nemocnicích přesunem hospitalizovaných ze sociálních důvodů do hotelového ubytování. Jako náhradu za nakažené zdravotníky chce kabinet povolat mediky a Prymula požádal o pomoc při epidemii zdravotníky, kteří pracují v jiných profesích.

(ste)