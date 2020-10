Ilustrační FOTO - Haló noviny

Senát ovládlo hnutí STAN

Senátní volby vyhrálo hnutí STAN, získalo 11 mandátů z 27 možných. Předseda STAN Vít Rakušan uvedl, že je hnutí připraveno navrhnout kandidáta na šéfa horní komory. Za ODS bylo zvoleno pět kandidátů, za KDU-ČSL tři. Opozice tak posílila většinu v Senátu na úkor vládních stran. Zcela propadla ČSSD. Neobhájila ani jeden mandát a zůstali jí tři senátoři. Oslabilo i vládní hnutí ANO, které udrželo jedno křeslo ze dvou obhajovaných. K urnám přišlo 16,74 procenta voličů, což byla čtvrtá nejmenší účast u senátních voleb.

Senátní zastoupení zdvojnásobili TOP 09 a Piráti. Piráti budou mít dva senátory, které navrhli, TOP 09 pět. Na znovuzvolení dosáhli oba finalisté hnutí Senátor 21. Po jednom senátorovi budou mít nově Svobodní a Hradecký demokratický klub.

Nejsilnější frakci by měli mít Starostové společně s TOP 09, a to 28 členů. V případném návrhu nového předsedy Senátu bude podle Rakušana STAN vycházet z názoru vlastního senátního klubu. Vedení hnutí by nijak nezasahovalo do jeho rozhodnutí, kdyby v horní komoře vznikla jiná dohoda, řekl.

Předsedou Senátu je nyní Miloš Vystrčil (ODS). Občanští demokraté by měli mít nyní nejméně 21 senátorů. Podle jejich předsedy Petra Fialy bude strana se STAN jednat o křesle předsedy pro Vystrčila. »Reálné to je,« řekl Fiala k možnosti, že by mu křeslo přeci jen zůstalo, i když ODS ztratila většinu. Vystrčil k tomu dodal, že záleží na dohodě senátorů, a že k vyjednávání chce přistupovat s pokorou.

Premiéra Andreje Babiše slabý výsledek jeho hnutí ANO nepřekvapil. Doufá, že Senát nebude místem opozice, které a priori odmítá všechno, co navrhuje vláda.

Vládní sociální demokracii zbyli jen tři senátoři, což nestačí k vlastnímu senátorskému klubu. Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček to bere jako jednoznačnou prohru. »Naši kandidáti kampaň neošidili a víme, bohužel, že pro naše voliče není Senát tak důležitý jako pro voliče opozice,« uvedl. Na výsledku se podle něj podepsala mimo jiné nízká účast. Senátní mandát neobhájil ani dlouholetý sociálnědemokratický senátor Milan Štěch. V Senátu byl 24 let, a byl tak nejdéle sloužícím senátorem. Ve volebním obvodu Pelhřimov ho porazil Jaroslav Chalupský (za Svobodné). »Nevím, jestli se ještě něčemu podobnému budu věnovat. V tuto chvíli bych řekl, že spíše ne. Teď si půjdu vyřídit důchod,« dodal šestašedesátiletý politik.

Lidovecký klub by měl v horní komoře mít 12 členů místo dosavadních 15. Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka očekával prý očekával víc.

Čtvrtou nejpočetnější frakcí by měl být i s pirátskými senátory Klub pro liberální demokracii - Senátor 21 se sedmi členy. Klub ANO by měl být šestičlenný. Početní složení frakcí ovšem ovlivní i to, zda se k nim v rámci povolebních vyjednávání připojí v případě zvolení některý ze zástupců menších uskupení.

Kromě Štěcha mandát neobhájili ani šéf senátního ústavně-právního výboru Miroslav Antl (původně za ČSSD, nyní Za občany), ani předseda evropského výboru Václav Hampl (za KDU-ČSL) a ani miliardář Ivo Valenta (za Soukromníky).

Senátorkou nebyla zvolena ani někdejší disidentka a bývalá ombudsmanka Anna Šabatová (za Zelené). Návrat do horní komory se nezdařil řediteli Knihovny Václava Havla Michaelu Žantovskému.

Podle očekávání v senátních volbách uspěla Miroslava Němcová (ODS). Ze staronových senátorů se prosadili Jitka Seitlová (KDU-ČSL), starosta Vrchlabí Jan Sobotka a David Smoljak (oba za STAN) nebo Václav Láska a Tomáš Goláň z klubu Senátor 21.

Nejvíce hlasy byl zvolen Pavel Kárník (za STAN). Na Kolínsku ho podpořilo 15 197 lidí. Nejtěsnějším rozdílem vyhrál Karel Zitterbart (za STAN) na Vyškovsku. Získal 8231 hlasů, což bylo 50,08 procenta, a svého soupeře porazil pouze o 27 hlasů.

(ste)