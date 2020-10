Ilustrační FOTO - Pixabay

V Kyrgyzstánu novým předsedou vlády Žaparov

Kyrgyzský parlament v sobotu zvolil novým předsedou vlády Sadyra Žaparova. Oznámila to agentura Reuters, podle níž by to mohl být krok k ukončení mocenského vakua v této středoasijské zemi, kterou zmítají po nedávných parlamentních volbách nepokoje.

Žaparov byl na jednání sněmovny jediný kandidát na premiéra. Do funkce byl nominován v úterý. Bývalého 51letého poslance Žaparova před týdnem osvobodili demonstranti z vězení, kde si odpykával několikaletý trest za organizaci nepovolené demonstrace.

V minulosti Žaparov působil jako poradce bývalého prezidenta Kurmanbeka Bakijeva. Před svým jmenováním do premiérské funkce uvedl, že před novými prezidentskými a parlamentními volbami je zapotřebí ústavní reforma.

Odstoupil předseda parlamentu

Ještě před jmenováním nového premiéra oznámil po necelém týdnu ve funkci rezignaci předseda parlamentu Myktybek Abdyldajev. »Děkuji za důvěru, ale jsem se rozhodl odstoupit. Povinnosti předsedy parlamentu bude zastávat místopředseda Mirlan Bakirov,« řekl Abdyldajev podle agentury Interfax poslancům.

Zákonodárci se sešli v rezidenci hlavy státu, aby jednali o nové vládě a schválili prezidentovo rozhodnutí o vyhlášení výjimečného stavu v hlavním městě Biškeku. V sídle parlamentu se poslanci sejít nemohli, protože budovu vyplenili demonstranti během nepokojů, které vypukly po parlamentních volbách. Jejich výsledky mezitím úřady zrušily.

Zase zatkli exprezidenta

Kyrgyzské bezpečnostní síly v sobotu znovu zadržely bývalého prezidenta Almazbeka Atambajeva, kterého v úterý jeho přívrženci osvobodili z vězení během nepokojů v Biškeku.

Při nepokojích bylo podle ČTK zraněno už více než 1200 lidí, jeden člověk zemřel.

Středoasijský Kyrgyzstán, kde žije zhruba 6,5 milionu lidí, patří k nejchudším postsovětským republikám. Nepokoje touto zemí zmítají už potřetí za posledních 15 let. Revolty v letech 2005 a 2010 svrhly tehdejší prezidenty, v pozadí bylo i soupeření politických klanů o moc.

(rom)