Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Hlavní nádraží se bude znovu opravovat

Odbavovací halu pražského Hlavního nádraží je potřeba po několika letech znovu kompletně opravit. Nákladná rekonstrukce za zhruba 800 milionů korun, kterou v roce 2011 na základě smlouvy s Českými drahami dokončila italská společnost Grandi Stazioni, nebyla kvalitní a musí se opakovat.

Informoval o tom server Zdopravy.cz. V roce 2016 převzala nádraží státní Správa železniční dopravní cesty, Správa železnic, a dohodu s firmou vypověděla.

Tehdejší rekonstrukce haly podle správců železnic postrádala potřebnou kvalitu a rekonstrukce se musí opakovat. »Řada prvků i instalovaných technologií je velmi velmi podceněná vzhledem k vytíženosti nádraží. Příkladem jsou například i některé součásti eskalátorů. Některé technické prvky už v době instalace nebyly nejmodernější, čímž mám na mysli zejména veškerou vzduchotechniku. Že je nedostatečná, cítí každý v parních letních měsících. Musíme to tedy udělat z gruntu znovu,« řekl serveru generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Největší bolestí je podle něj střecha, kterou zatéká a je třeba ji vyřešit jako první. Práce ale oddalují nevyjasněné majetkové vztahy a magistrála nad horní halou. Rekonstrukce má začít v roce 2023, náklady ještě vyčísleny nejsou.

Správa železnic už dříve uvedla, že chystá úpravy střechy Hlavního nádraží, kde mají mimo jiné vzniknout nové pavilony nebo přechod od parkoviště přes magistrálu. Na střeše podzemní odbavovací haly nádraží se teď nachází pouze parkoviště. Podle Svobody by ho měl do budoucna nahradit park navazující na Vrchlického sady v okolí nádraží. Na střeše by podle studie, kterou si správa nechala vypracovat, vznikly dva nové pavilony spojené eskalátory s odbavovací halou. V nich by byly kavárny, občerstvení a zázemí pro cestující. Studie také předpokládá vznik širokého přechodu mezi střechou odbavovací haly a protější Fantovou budovou přes magistrálu, která má v daném místě šest jízdních pruhů.

Grandi Stazioni spravovala pražské hlavní nádraží od roku 2003. Podle smlouvy měla do podzimu 2016 dokončit rekonstrukci nádraží včetně historické Fantovy budovy. Pokud by rekonstrukci zvládla dodělat, získala by právo na pronájem nádražních prostor na dalších 30 let. Za 13 let ale opravila jen část budovy a odbavovací halu nádraží, což vedlo k vypovězení smlouvy a přerušení rekonstrukce. Případ má stále neuzavřenou soudní dohru, italská společnost podala čtyři žaloby.

(ici)