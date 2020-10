Zkušební balonek paní Pekarové Adamové

Záměr paní Pekarové Adamové vyslovený při projednávání kurzarbeitu v Poslanecké sněmovně ukazuje, co by se stalo, kdyby i sněmovní volby vyhrála pravice. Požadavek snadněji propouštět v době jeho platnosti ukazuje, jak asociální TOP 09 je. Nepochybuji o tom, že takový postup by vyhovoval ODS a Starostům. Záměr zcela uvolnit ruce podnikatelům a dát jim do rukou bič »propuštění bez pravidel«, jen podle toho, jak se jim zlíbí, by znamenal, že nikdo ze zaměstnanců by neměl právo na odvolání a každý, kdo by se protivil, i politickým názorem, zaměstnavateli, by mohl být propuštěn, aniž by existovala jeho jakákoli právní ochrana.

Záměr jenom ukazuje, že postupně, »salámovou metodou«, by pravicové politické strany, pokud by se dostaly k moci, krok za krokem zlikvidovaly ochranu zaměstnanců před svévolí a postupně zrušily všechny výdobytky socialismu, které ještě existují a jež se pravici nepodařilo dosud zlikvidovat, i když je již velmi osekala.

Zmíněné tři strany podporované namyšlenými Piráty se, jak se přiznaly, pokusí v příštích volbách vytlačit hnutí ANO a převzít vládu. Jak, to dnes ukazují v některých krajích, kde sice ANO zvítězilo, ale nezískalo spojence pro svůj program a bylo posláno do opozice. A poté, jak prohlásila ve Středočeském kraji paní Pecková ze strany Starostů chystající se na funkci hejtmanky, se všechno změní a udělá se v kraji pořádek. Maně mně to připomnělo jistou situaci z minulého století, kde v jedné zemi se také rozhodli po svém vítězství udělat pořádek. Dopadlo to velmi špatně, a to bohužel nejen pro ně.

TOP 09, straně, která hlásá názory kapitálu, jde o ovládnutí trhu s prací a zbavení bariér, které brání svévoli zaměstnavatelů na pracovním trhu. Návrh paní Pekarové je prvním krokem, jakýmsi zkušebním balónkem. Pak, jestliže by výše jmenované strany zvítězily v parlamentních volbách, by následovaly další. Až by tolik proklamovaná demokracie přestala vlastně existovat.

Proto uplynulé volby musí být pro celou levici, zvláště však pro nás komunisty, nejen poučením, ale i velkým varováním.

Josef ŠENFELD, předseda OV KSČM Litoměřice