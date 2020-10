O klaccích pod nohama

Nástup profesora Prymuly do funkce ministra zdravotnictví vyvolal velké emoce. Najednou proti skeptikům a všelijakým šarlatánům stojí známý epidemiolog. Proto se veškerý pravicový tisk pustil do hledání slabých míst nového ministra. Proto se hledá něco v jeho starších východních aktivitách, či spíše jeho dcery, proto se pátrá ve zdrojích jeho dřívějších příjmů a důvodech, proč právě jemu nebyla kladně vyřízena jeho »bezpečnostní prověrka«, když přece byl ještě před nástupem na ministerstvo v docela vysokých funkcích. Prý nebude moci být seznamován se skutečně důležitými informacemi z NATO a EU. Nevím, o jaké informace může jít, když o armádě ví bezesporu leccos, o epidemii víc než jiný, a o státní politice a jejím zaměření také. To by nesměl být ve svých předchozích funkcích. A to, jestli pan plukovník Koudelka honí tady u nás údajné nebo skutečné ruské a čínské agenty, ho těžko může zajímat.

Namísto úzké spolupráce všech se hledají místa, která by Prymulu mohla znevážit. Hodně se snaží Česká televize, která vlastně »udělala« výsledek v letošních krajských voleb. Namísto podpory opatření vlády, i když k řadě z nich měli výhrady i komunisté, neustále každý její krok i pozitivní se snažila znehodnotit. Proto na obrazovce převažovali při různých tzv. odborně politických diskusích ti, kteří patřili do pravicového spektra. Slovo dostávali ti, kteří – a jsme u koronaviru – o epidemiologických zákonitostech nevěděli nic, anebo jen to, že například při zubařských zákrocích budou muset mít roušku na ústech.

Profesor Prymula svůj úkol vzal nesmírně vážně. To rozčiluje mladou generaci, které je jedno, že nejen chrání ji, ale především starší občany, kteří z onemocnění nemusí vyjít bez problémů, to rozčiluje majitele barů a organizátory různých velkých »party«, strany, jako jsou Piráti, prostě všechny ty, kteří se sjednotili a jimž jde jen a jen o zisk či o zábavu.

Jenže v naší republice žijí i jiní lidé, žijí tu staří a nemocní, a i ti mají právo na život. Ty je třeba především chránit, a vlastně tak všechny obyvatele naší vlasti. Protože budeme-li zdraví, nejen budeme mít možnost pracovat a vydělávat, ale i žít podle svých představ. A ti staří mezi námi budou moci dožít svůj život podle svých přání a tužeb, protože oni pracovali, aby ti mladí se mohli nejen bavit, ale také samozřejmě pracovat.

Proto musím vyzvat ty samozvané kritiky včetně ČT: Nechte profesora Prymulu pracovat a už konečně přestaňte házet klacky pod nohy těm, kteří to myslí s republikou dobře!

Jiří VÁBR