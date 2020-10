Těžko pochopitelné snižování příjmů veřejných rozpočtů

Počítání ekonomických škod způsobených pandemií koronaviru Česku je smutné, o ztrátách na lidských životech, zdraví a psychice lidí nemluvě. Na rok 2020 původně plánovaný schodek státního rozpočtu 40 mld. Kč byl zvýšen na 500 mld. Kč. Na rok 2021 se uvažuje s deficitem asi 320 mld. Kč. V tomto deficitu není započítáno trojí pouštění žilou, prosazované ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO 2011). Jde o:

- Zrušení daně z převodu nemovitostí (výpadek asi 13 mld. Kč za každý rok).

- Zrušení zdanění stravenkového paušálu. Výpadek dle Schillerové asi 2 mld. Kč, dle nezávislých ekonomů asi 20 mld. Kč za každý rok v důsledku umožnění a využití možnosti další daňové optimalizace podnikateli, o další destrukci koronavirovou krizí beztak zle zdecimovaného sektoru veřejného stravování nemluvě.

- Zrušení tzv. superhrubé mzdy a nastavení základní sazby daně z příjmu fyzických osob na 15 % (při superhrubé mzdě jde reálně asi o 20,1 %) + 23% sazba u příjmů nad 139 000 Kč za měsíc. Podle ministryně zrušení superhrubé mzdy sníží příjmy veřejných rozpočtů každý rok asi o 74 mld. Kč, z toho příjmy státního rozpočtu asi o 50 mld. Kč, příjmy krajů, měst a obcí asi o 24 mld. Kč. To je hodně.

V úhrnu jde o výpadek asi 13+20+74 = 110 mld. Kč, podle některých půjde o každoroční výpadek 180–190 mld. Kč. Rozdíl jde na vrub zrušení tzv. superhrubé mzdy. To samo o sobě je tristní. Místo toho, aby paní ministryně hledala cesty ke konsolidaci veřejných financí, byť to není jednoduché, prosazuje snižování příjmů veřejných rozpočtů, a dál tak zvyšuje beztak hrozivé zadlužování ČR. Deficit státního rozpočtu ČR na příští rok může činit řádově 500 mld. Kč. To je naprosto nepřijatelné.

Jan ZEMAN