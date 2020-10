Volby a koronavirus

Když tak poslouchám představitele opozice hovořit o selhání vlády v letních měsících a torpedovat jakékoli její, nebo ministra zdravotnictví, rozhodnutí, ptám se: Jakým právem vystupují tímto způsobem? Vždyť vládě v ničem nepomohli, jen komplikovali situaci. Žádná odpovědnost. To je jistě příjemná možnost napadat ty, kteří odpovědnost mají. Vláda začala ustupovat. Nebýt blížících se krajských voleb mnohá opatření by byla jistě úplně jiná. Namísto pomalého a pečlivě zváženého uvolňování, a v řadě případů dokonce úplně bez rušení některých potřebných dosavadních omezení. Opoziční strany tlačily postupně stále dál a dál, až v řídících vládních týmech vznikla nejednota a některá rozhodnutí byla dokonce prezentována rozdílně. Tehdy musel odejít ministr zdravotnictví Vojtěch, aby byl nastolen daleko povolnější tým a slovo stále více dostávali subjektivisté i z lékařského stavu. Leckdo se pokoušel zviditelnit prostřednictvím odporu úmyslným zpochybňováním nařízení, aniž si uvědomoval, či si to uvědomoval dobře, jaké to může mít důsledky. Staré dávné heslo: Čím hůř, tím (tedy pro opozici) líp, mělo mít, jak se brzy ukázalo však své důsledky. Také různé lobby podporované především Českou televizí, prosadilo výjimky ze záměrů, jež bylo nutné přijmout.

Přišlo září a postupně začal narůstat počet nemocných koronavirem a dokonce i úmrtí. Neposlušnost především mladé generace podporovaná opozicí podřídit se i minimálním zákazům se ukázala jako devastující. Do toho tlak pravicových stran s cílem donutit z důvodu zmíněných voleb vládu k váhavosti, což se také stalo. Ten byl poté okamžitě využit. Vláda si situaci začala uvědomovat. Proto do funkce ministra zdravotnictví povolán profesor Prymula, ale to bylo pozdě. Z velmi úspěšné země v boji proti pandemii jsme se náhle stali i světově neúspěšnou.

Opozice situace naplno využila a ze všeho obvinila ANO a ty strany, které s hnutím vládly nebo ji tolerovaly. Zmatené obyvatelstvo zapomnělo, nebo si to nechtělo uvědomit, že vláda při tom rozhodovala pod tlakem a o problému, s nímž se žádné jiné vlády dosud nesetkaly.

Počátkem října přišly volby. Opatření profesora Prymuly, která volbám předcházela, byla hodnocena jako důsledek neúspěchu Babišovy vlády, její nekoncepčnosti a neschopnosti řídit zemi. Generační konflikt podporovaný médii znamenal i nevíru jisté části obyvatelstva nejen ve vyhlašovaná opatření, zvláště když určitá skupina lékařů neepidemiologů plnila zadání pravice a zároveň se zviditelňovala. To ještě více rozdělilo generace. Volby v této situaci tak vyvolaly u voličů obavy z toho, co přijde, a značná část z nich ve víře, aby přijatelná vláda přece jen kvůli tomu nepadla, buď dala hlasy pouze babišovcům nebo – ta nejhůře ohrožená generace – nepřišla k volbám vůbec. Tak byl zajištěn úspěch pravice, která se ovšem musela v řadě míst spojit, aby vytlačila z řídicích funkcí vítězné ANO, a zároveň tím byly vytlačeny z bývalého postavení skutečně levicové strany, vč. KSČM. COVID-19 tak paradoxně napomohl k úspěchu pravicových opozičních stran, stran bez odpovědnosti, podporovaných televizí, omylem nazývané jako veřejnoprávní.

Jaroslav KOJZAR