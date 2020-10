Spiknutí nenávisti

V poslední době zase v řadě věcí začínám souhlasit s premiérem Andrejem Babišem. Nejen když vyzývá k poctivému nošení roušek přes ústa a nos (jen by se ještě mohl přidat k prezidentově výzvě ohledně pokutování těch, kteří tak nečiní), ale líbila se mi Babišova řeč po oznámení výsledků krajských voleb. Bylo velmi užitečné slyšet znovu fakt, že za vlád ODS tyto nedávaly sociálnědemokratickým hejtmanům žádné peníze, zatímco dnes se tatáž strana zcela absurdně a falešně tváří jako potenciální spasitelka s naprosto čistým štítem. Ale nejvíce (i u mě) rezonovala premiérova slova o spiknutí nenávisti (neoliberální pravice).

Tohle slovní spojení »spiknutí nenávisti« je skutečně velmi trefné. Bohužel… A bohužel se netýká jen nenávisti vůči Babišovi, ale vůči celé současné vládní koalici i vládu podporující KSČM. Zatímco (nejen) ODS, TOP 09 či STAN vylučují spolupráci s extremisty, ani na moment si nepřipouštějí, že samy jsou mnohdy do levelu extremismu ponořeny víc než ti, na které útočí. Ať už prostřednictvím rádoby politiků jako Pavel Novotný, Jana Černochová, Miroslava Němcová, Miroslav Kalousek či Ondřej Kolář, ale i mnohých voličů těchto z ekonomického hlediska krajně pravicových stran. A poslední dobou se zdá, že nejen z ekonomického hlediska…

Mohu uvést konkrétní příklad. Zažil jsem to v první den letošních krajských voleb, kdy jsem byl nechtěně nucen trávit dobře nějakých šest, sedm hodin v těsné blízkosti takového novodobého antikomo »odbojáře« á la bratři Mašíni, které výše uvedení politici ODS velebí jako hrdiny, ačkoli to byli ve skutečnosti jen zbabělí bestiální masoví vrazi.

Tenhle mladík (najatý ještě s třemi dalšími kolegy mou maličkostí za nemalé peníze na vyklízení nájemního bytu po zesnulé tetičce) se ve chvíli, kdy zjistil, že se hodlám zastávat skutečných poctivých komunistů, do mě pustil – sic »jen« slovně – takovým bezprecedentním způsobem, že mi skutečně oči zůstaly totálně vykulené a ústa otevřená dokořán. Prý se tu na přelomu let 1989/90 měli povraždit všichni členové někdejší KSČ (ano, zhruba 1,7 milionu lidí) a komunisté prý patří, »jak už jsme si dnes jednou řekli, jedině do plynu«… Z fanatika se vyklubal právě volič Mirky Němcové, protože prý »ODS už se od bývalých komunistů přece dávno očistila« (nepovedený vtip, ale nešť).

Jakékoli pokusy přesvědčit tohoto krvežíznivého psychopata, že se s takovým postojem stává ještě horším než ti, kteří ve své době schvalovali politické procesy a popravy, byly marné. Takže ano, i takhle vypadají produkty skutečného extremismu a spiknutí nenávisti!

Roman JANOUCH