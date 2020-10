Ilustrační FOTO - Pixabay

Studenti jsou peníze v bance

Na britských studentských kolejích, kterým jejich obyvatelé přezdívají Her Majesty's Prison, Vězení Jejího Veličenstva, se hromadí odpadky ve sdílených kuchyních a studenti perou prádlo v umyvadlech. Ochranka střeží vchody a brání komukoliv odejít nebo vstoupit, napsal list The New York Times.

Budova byla připravena na propuknutí koronaviru již od příjezdu studentů prvního ročníku Manchesterské metropolitní univerzity na seznamovací týden. Ten má v Británii roli křtu univerzitním životem, včetně výletů, návštěv hospod a kolejních večírků.

Když se však nevyhnutelné stalo skutečností a koronavirus se začal šířit po přeplněných studentských kolejích, univerzita nechala studenty, aby se o sebe postarali sami. Zavedla tak přísnou karanténu, že studenti museli krmit nemocné spolubydlící, rodiče jim vozili jídlo a právníci nabízeli své služby zdarma.

Výskyt koronaviru ohlásilo na své půdě na 90 britských univerzit. Tisíce studentů jsou zavřené v pokojích, někteří s nakaženými spolubydlícími, mnozí mají obtíže nechat se otestovat. Vláda se obává, že studenti rozšíří nemoc mimo kampus.

Znovuotevření amerických vysokých škol před několika týdny údajně zvýšilo počet případů v zemi o 3000 denně a několik studentů zemřelo. Britské univerzity přesto přilákaly studenty do kampusů, a podnítily tím šíření nákazy do univerzitních měst. Míra infekce v Manchesteru je teď desetkrát vyšší, než byla v srpnu.

Tvrdý trh

Prudký nárůst počtu případů koronaviru přitáhl pozornost k desetiletí trvající britské snaze proměnit vysokoškolské vzdělávání v tvrdý trh. Vláda tím, že omezila státní dotace a nechala školy závislé na školném a pronájmech pokojů, povzbudila vměstnání většího počtu studentů do kampusů.

»V jiných oblastech ekonomiky se utrácí spousta peněz, ale univerzitám vláda nenabízí žádné prostředky,« uvedl Steven Fielding, profesor politických dějin na univerzitě v Nottinghamu. »Relevantní osoby ve vládě vidí univerzity jako soupeře, politické protivníky a lidi jako já jako nepřítele,« dodal.

Situaci zkomplikoval skandál ohledně přijímacích zkoušek na vysoké školy. Po vládní změně výpočetního algoritmu pro přijetí výrazně přibylo studentů na prestižních školách a uvolnila se naopak místa na těch méně konkurenceschopných. Některé školy náhle ztratily zapsané studenty a příjmy, jiné jsou přeplněnější než dřív. To britským univerzitám znemožnilo dodržování společenského odstupu v kampusech.

V kampusu Manchesterské metropolitní univerzity žije na 33 000 studentů, minimálně 137 z nich se nakazilo koronavirem a 1500 nováčků muselo jít do izolace. Výuka na říjen se realizuje online.

Finanční tlak na britské univerzity se zvýšil po revizi vysokoškolského vzdělávání z pera konzervativců v roce 2010. Vláda tehdy snížila dotace a ztrojnásobila strop školného na 9000 liber (266 700 korun). Vláda později zrušila omezení počtu přijímaných studentů, a proměnila tak systém vyhrazený pro střední a vyšší třídy v tvrdý konkurenční boj.

Ceny rostou

V období 2012-2019 průměrný studentský nájem vzrostl o 31 % na 147 liber za týden (4360 korun). Univerzity výpadek v příjmech na zastropovaném školném kompenzovaly masivním přijímáním dobře platících zahraničních studentů, často z Číny.

V obavách, že by mnozí studenti letos na podzim nenastoupili nebo požadovali snížení školného za online výuku, prakticky všechny školy zahájily školní rok. Rozhodnutí otevřít školy mělo negativní dopad na morálku vyučujících. Někteří pociťují tlak na fyzickou výuku ve třídě, jiní zmiňují, že není lehké učit s vědomím, že semestr se koná jen z finančních důvodů. Studenti také tvrdí, že je jasné, proč musí být přítomni na akademické půdě.

»Studenti jsou peníze v bance, a dokud budeme v kampusu, mohou odkládat obavy z následků na později,« řekl Aslan Warburton, nováček na Manchesterské metropolitní univerzitě. »Finanční stránka má přednost před tím, co je dobré pro studenty, a před vyšším zájmem.«

»Myslím, že jsme všichni měli stejné obavy: nastane to a pokud ano, je lepší, abychom se všichni nakazili zároveň. Později by nám to způsobilo větší obtíže,« popsal Tom Gleave, student prvního ročníku.

Navzdory výzvám opozičních labouristů zastavit fyzickou výuku si většina britských univerzit prosadila její zachování a odmítla online výuku. V nejhůře zasažených městech už se však objevují první tendence omezit vyučování ve třídách.

Brzy také mnohým studentům vyprší lhůta pro vrácení školného. Někteří profesoři mají podezření, že univerzity s tvrdšími opatřeními čekají právě na okamžik, kdy budou mít peníze od studentů bezpečně v kapse.

(čtk)