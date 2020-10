Ilustrační FOTO - Pixabay

KSČM: Nová vládní opatření jsou namístě

Uzavření všech škol s výjimkou mateřských, omezení shromažďování na šest osob, uzavření restaurací a barů, zákaz pití alkoholu na veřejně přístupných místech. To jsou nová omezení, která začínají platit. Lidé musí nosit roušky také na zastávkách veřejné dopravy. Podle KSČM jsou nová omezení v současné situaci namístě.

Většina opatření platí do 3. listopadu, tedy do konce nouzového stavu. Pouze nařízení týkající se škol má platit do 1. listopadu. Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) uvedl, že by se měly poté opět otevřít první stupně základních škol, o kterých se vedla největší diskuse.

»Ta čísla jsou hrozivá, a je jasné, že je potřeba nějakým způsobem je zastavit, aby se zabránilo případnému kolapsu zdravotnictví,« řekla našemu listu stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková. Opatření jsou podle ní namístě. Marková připustila, že se dá diskutovat o tom, jestli vláda postupuje systematicky, jestli reaguje včas, anebo zda jsou všechna přijímaná opatření skutečně nutná. »Můžeme se bavit také o tom, jestli ta opatření byla dostatečně konzultovaná a zda se neopakuje chyba, která tu byla od začátku, to znamená, jestli je komunikace vlády s občany odpovídající. Je to samozřejmě věc názoru, ale každopádně ta opatření jsou podle mého názoru nutná, je třeba je akceptovat, je třeba to vydržet, protože chceme, aby ty následky nebyly pro občany České republiky fatální,« dodala Marková.

Stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková.

Nepřekvapuje ji, že opozice některá opatření kritizuje. »Kdo nechce slyšet, tak neslyší, kdo nechce pochopit, tak nepochopí a kdo je v permanentní kampani, tak kritizuje úplně všechno a nic mu není dost dobré. Otázkou je, jakým způsobem by tomu v současné situaci, která je naprosto unikátní, ještě nikdy nic takového Česká republika neprožívala, dokázali čelit ti, kteří to tak vehementně kritizují,« uvedla stínová ministryně.

Pokud hoří, tak musíme hasičům pomoct

Místopředseda ODS Martin Baxa nazval úplné vypnutí prezenčního vzdělávání naplněním nejčernějších obav a dokladem fatálního selhání vlády. »Nevidím ani snahu udržet aspoň první stupeň ZŠ, kde jsou dopady nejhorší pro žáky i rodiče. Otevřou se školy opravdu začátkem listopadu?« tázal se. Místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Jan Skopeček (ODS) kritizoval, že vláda nepředstavila kompenzace pro restaurace společně s opatřením, kterým je uzavírá. »To je likvidace podnikání v gastronomii. Zatímco při uzavření na jaře mohli podnikatelé sáhnout do rezerv, teď nebudou mít kam. Obecné fráze ministra Prymuly, že se připraví kompenzace, jsou málo,« poznamenal.

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka očekával, že se premiér Andrej Babiš (ANO) omluví, že vláda situaci nezvládla. »Čekal bych nyní od premiéra, že se omluví, podobně jako izraelský prezident, a řekne, omlouvám se za sebe i za vládu, neměli jsme vás zklamat, ale bohužel jsme to podělali, pojďte teď zatnout zuby a prosím zvládněte to,« uvedl na Twitteru.

»Pokud hoří, tak musíme hasičům pomoct, i kdybychom si mysleli, že zrovna ti, co k nám přijeli, jsou nemehla. A teď hasíme. Nebaví nás to, je to nepříjemné, náročné, jsme naštvaní, ve stresu, ale víme, že to musíme udělat. A moc prosím, dodržujme opatření, buďme ohleduplní a rozumní,« uvedl šéf STAN Vít Rakušan.

Podle šéfa poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska nemá smysl protestovat. »Chci věřit, že opatření jsou nutná. Pak je ale nezbytné poskytnout okamžitě likviditu k smrti vyčerpanému gastrobyznysu, aby nedošlo k jeho likvidaci,« uvedl. Nejlépe se tak podle něj stane vypnutím odvodových povinností.

Pirátský poslanec František Kopřiva kritizoval nařízení, že od středy nebudou moci na vysokoškolských kolejích pobývat studenti, kteří mají jiné bydliště v ČR. »Jako chápu, že párty na kolejích jsou během pandemie nezodpovědná hloupost. Ale fakt je řešením vyhnat na ulici studenty, kteří fakticky nemají kam jít, pracující studenty a doktorandy? Ani nechci domýšlet, kolik bezpříznakově nemocných vláda tímto posílá k jejich starším (pra)rodičům,« uvedl.

Konec prezenční výuky na školách

Od úterý 13. října 2020 jsou pro prezenční výuku uzavřené všechny školy s výjimkou mateřských. Žáci a učitelé přejdou na distanční výuku. Na středních školách bude nově zakázána i prezenční praktická výuka, jež se mohla dosud konat. Na vysokých školách se budou moci konat pouze zkoušky s účastí do deseti osob. Výjimku ze zákazu fyzické přítomnosti na vysoké škole budou mít studenti účastnící se klinické a praktické výuky a praxe v oborech všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a v dalších zdravotnických studijních programech a ti, kteří vykonávají pedagogickou praxi v mateřských, na základních a středních školách. Na základních uměleckých školách bude zrušena i individuální výuka.

Na kolejích nebudou smět být ubytovaní studenti, kteří mají jiné bydliště v ČR. Výjimku mají studenti s vládou nařízenou pracovní povinností nebo studenti zmíněných oborů. Podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) se ale podařilo dohodnout, že studenti, kteří se nemohou vrátit domů, mohou na kolejích zůstat, stejně tak studenti v karanténě. Vláda také zakázala poskytování ubytování žákům a studentům v domovech mládeže a internátech. Zakázány budou také školy v přírodě. Ty právě probíhající je nutné ukončit. Účastníci se z nich musí také co nejdříve vrátit. »Právě probíhající školu v přírodě je nutné ukončit a pokud v tom nebrání objektivní překážky, tak se z ní také co nejdříve vrátit,« uvedlo ministerstvo. Jako příklad objektivní překážky uvedlo prodlevu v zajištění dopravy nebo potřebu zkoordinovat návrat s rodiči dětí.

Roušky i na zastávkách veřejné dopravy

Od 13. října do úterý 3. listopadu platí omezení shromažďování na šest osob (s výjimkou rodin či zaměstnání). Dosud platilo, že ve vnitřních prostorech s výjimkou škol nebo pracovišť jsou možné aktivity do deseti lidí, ve venkovních prostorách pak do 20 lidí. Nové opatření bude platit plošně, ve vnitřních i ve venkovních prostorech. Podle Prymuly budou mít výjimku rodinní příslušníci, různé statutární orgány či zasedání státní správy, samosprávy nebo politických stran.

Na stejnou dobu se zcela uzavřou restaurace a bary, platit bude zákaz pití alkoholu na veřejně přístupných místech. Výdejní okénka budou moci fungovat do 20.00. Uzavřeny nebudou hotelové restaurace, hostům budou k dispozici také do 20.00. Zatímco většina nových opatření platila už během jarní vlny epidemie, zákaz pití alkoholu na veřejnosti k nim nepatřil. Cílem je podle Prymuly omezit popíjení ve venkovních prostorech tak, aby nebyla zneužívána výdejová okénka restaurací.

Lidé musí nosit roušky také na zastávkách veřejné dopravy. Povinné zakrývání nosu a úst se začalo vracet od 1. září, odkdy bylo nutné na úřadech, ve zdravotnických zařízeních, v zařízeních sociálních služeb nebo v prostředcích veřejné dopravy. Od 9. září pak byly roušky povinné v pražských obchodech a nákupních centrech. Následující den začala platit povinnost zakrytí nosu a úst v celé ČR na úřadech, ve společných prostorách škol, v obchodech, firmách, kancelářích a všech dalších vnitřních prostorách. Od 18. září začaly být povinné i ve třídách při výuce (s výjimkou prvního stupně ZŠ).

Prymula novinářům řekl, že se kabinet nerozhodl jít cestou zemí jako Slovensko, které nařizuje plošné nošení roušek ve městech i obcích. »My se rozhodli nošení rozšířit jen o jednu věc, tedy nástupiště, zastávky a přístřešky, které souvisí s nástupem do MHD,« řekl. Opatření je podle něj vhodné z toho důvodu, že v prostředcích hromadné dopravy už roušky povinné jsou. Nařízení platí až do odvolání.

