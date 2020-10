Ilustrační FOTO - Pixabay

Maláčová navrhne prodloužení Antiviru A

Stát by měl podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) dorovnávat firmám celou náhradu mzdy pracovníků v karanténě a celý výdělek v uzavřených provozech do 50 tisíc korun superhrubé mzdy, a to za dobu omezení zpětně od začátku nouzového stavu. Nyní je to do konce října 80 procent do 39 tisíc korun.

S návrhem na prodloužení vyplácení příspěvku A z programu Antivirus i jeho zvýšení chce jít Maláčová na příští jednání vlády. Ministryně to uvedla na Twitteru. »To je teď to nejmenší, co můžeme pro české firmy a jejich zaměstnance udělat,« uvedla Maláčová. Také ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) minulý pátek řekla, že na jednání vlády půjde s tím, aby se Antivirus A prodloužil.

Podle stínové ministryně práce za KSČM, místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Hany Aulické Jírovcové se v první řadě musí upravit podmínky programu a až následně se bavit o konkrétních částkách. »Zaměstnavatelé Antivirus A hodně kritizovali, upozorňovali na to, že tam jsou podmínky, které nemohou splnit a na podporu nedosáhnou. Zaměřovali se proto spíše na programy Antivirus B anebo C. Samozřejmě je nutné se bavit o zásadní pomoci, ale jde o to, aby se ta pomoc opravdu dostala tam, kde to je potřeba. Myslím si, že jenom samotný návrh na zvýšení podpory neznamená, že to splní daný účel, opravdu bychom se měli bavit především o podmínkách programu,« řekla Aulická našemu listu. Až poté se podle ní ukáže, jestli je vůbec nutné navyšovat náhradu. »V tuto chvíli jsou ale zásadní kritéria pro to, aby zaměstnavatelé na tu pomoc vůbec dosáhli,« zdůraznila Aulická.

Hana Aulická Jírovcová (KSČM).

Kompenzace požaduje i Hospodářská komora

Dočasný program Antivirus, který má skončit na konci října, se prodlužoval už třikrát. Odbory a zaměstnavatelé opakovaně požadovali, aby fungoval aspoň do konce roku. Vláda ale naplánovala, že od listopadu na něj naváže nový kurzarbeit. Na jeho pravidlech se však několik týdnů nemohla shodnout. Její výsledný model odboráři a podnikatelé kritizují. Premiér Andrej Babiš (ANO) přiznal, že se návrh nepovedl. Teď je novela ve Sněmovně. Opoziční strany ji chtějí upravit. O úpravách mluvila i Schillerová. Podle ní by se norma mohla stihnout do konce roku.

Vláda v pondělí schválila, že od 14. října do 3. listopadu, tedy do konce nouzového stavu, budou muset být restaurace, bary a kluby uzavřeny. Minulý týden vláda už nařídila uzavření fitness center, posiloven, vnitřních bazénů, saun nebo zoologických zahrad.

Kompenzace podnikům, které zasáhla opatření proti šíření koronaviru, požaduje po vládě mimo jiné Hospodářská komora. Podle ní by měly být kroky adresné a je mezi nimi i požadavek na prodloužení programu Antivirus. Ten zahrnuje tři druhy podpor. Vedle »áčka« je to příspěvek B, který pokrývá 60 procent náhrady mzdy při omezení výroby a služeb kvůli výpadku surovin, pracovníků či poptávky do 29 tisíc korun superhrubé mzdy. Podpora C představuje odpuštění sociálních odvodů za červen až srpen firmám do 50 zaměstnanců.

Stát na příspěvky na mzdy z Antiviru firmám, na které dopadla od března nařízená omezení a koronavirová krize, vyplatil do 12. října podle ministerstva práce 18,66 miliardy korun. Získalo je 57 861 podniků pro 802 463 pracovníků. Do příspěvků A putovalo 6,23 miliardy, do »béčka« 12,44 miliardy.

(jad)