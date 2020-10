Ilustrační FOTO - Pixabay

Remdesiviru bude dost

Nákup remdesiviru za 205 milionů korun, který v pondělí schválila vláda, má být zásoba na zhruba dva měsíce. V říjnu by podle vlády mělo být k dispozici 10 000 dávek pro 1650 pacientů. Do minulého týdne lék v ČR dostalo 870 lidí. Pokud by vláda ministerstvu peníze na nákup neschválila, hrozil léku nedostatek.

»První objednávku je přitom třeba proplatit ihned, jelikož zásoby, které ČR dostala darem, dojdou cca ve středu 14. října,« píše se v materiálu vlády. Současné dodávky do ČR jsou součástí společné smlouvy Evropské unie. Původně se počítalo pro ČR s asi 2800 dávkami a 120 000 dávkami pro celou EU.

»Ty měly být mezi členské státy rozdělovány poměrně, dle aktuální epidemiologické situace. ČR tak předběžně, vycházejíc ze zkušeností s dodávkami léku, počítala s cca 2800 dávkami měsíčně. Toto množství však nepokrývalo ani polovinu měsíčně potřebného množství pro léčbu pacientů v ČR,« píše se v dokumentu. ČR tak Evropskou komisi a českou pobočku výrobce Gilead požádalo o navýšení a má přislíbeno 10 000 dávek na říjen a zvyšující se dávky v dalších měsících.

V létě ČR dostala asi 5000 dávek z prvních dodávek EU jako dar, pro první české pacienty na jaře byl darován přímo výrobcem. Léčba jednoho pacienta počítá v současné době se šesti dávkami, podle materiálu stojí asi 56 000 korun. Nové dodávky bude ministerstvo fakturovat nemocnicím, které lék podávají, a těm ho posléze proplatí zdravotní pojišťovny konkrétních pacientů. Od příštího roku bude remdesivir hrazen pojišťovnami běžným způsobem podle úhradové vyhlášky.

»Ministerstvo zdravotnictví v současné době nedisponuje dostatkem volných financí na to, aby mohlo dva po sobě jdoucí měsíce vystavovat objednávky a proplácet faktury dodavateli léčivého přípravku,« píše se v materiálu. Vláda proto musela schválit navýšení rozpočtu resortu o potřebných 205 milionů korun. Náklady se po vyfakturování nemocnicím do rozpočtu vrátí.

Remdesivir je antivirotikum, které zabraňuje množení viru. Původně měl sloužit pro léčbu nakažených krvácivou horečkou ebola v Kongu, epidemii se však podařilo zastavit a testy léku byly přerušeny. Ve firmě Gilead ho vyvinul tým pod vedením Čecha Tomáše Cihláře.

Podle vyjádření vedoucího lékaře Kliniky anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Martina Balíka z minulého týdne remdesivir dostalo v ČR 870 nemocných, první ho dostal 24. března. Podle Balíka v současné době nejvíc pomáhá hospitalizovaným s lehčím průběhem před zhoršením stavu.

(ste)