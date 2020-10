Vše nemusí končit za hranicemi

Lentilky přežily sto let. Na jaře příštího roku v České republice končí. Koncern Nestlé výrobu přesouvá do Hamburku. Budou prý mít méně cukru a více čokolády. Baleny budou do ekologických obalů z papíru. Je mi líto této oblíbené dětské sladkosti, která přežila úspěšně sto let a za chvíli zmizí do zahraničí. Velmi by mě zajímalo, co vše z našich výrobků nenávratně v poslední době končí v cizině. Možná by se nám zatočila hlava z takového seznamu.

A tak zlaté české ručičky mnohdy přijdou o práci a my všichni o mnoho jedinečných produktů. Holt bychom měli více chránit to, co umíme, a ne se zbavovat lehce toho, co generace předků vybudovaly.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny