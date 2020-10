Superantikontramultiextraunikátní říjen

Nikdy jsem neměl rád podzim, od letoška dvojnásob! Když jsme si s bráchou přiťukávali »na to, aby rok 2020 byl lepší, než ten hnusnej 2019«, pronesl divnou větu: »No, jak myslíš…«

Dlouho to vypadalo, že ta slova zůstanou jen divná, ale první říjnový víkend se proměnila v slova prorocká. Ne, opravdu teď nebudu plakat nad volebním výsledkem! Loňský rok byl pro něj opravdu krutý, v něm ho navždy opustila nejen maminka, ale i manželka. Takže nějaké volby…

Říká se, že známí lidé odcházejí po třech. Když jsem se dozvěděl, že ve věku 62 let odešel herec Havelka, nejprve mne napadl představitel úředníka Jiřího Oulického z kultovního Saturnina. Po bližším prozkoumání jsem zjistil, že jde o jeho brněnského jmenovce Martina, kterého možná poznáte až podle fotografie. Říkal jsem si, že 62 není ještě věk na odcházení, ale že je to pořád lepší než obráceně. Za několik hodin jsem se dozvěděl, že druhý známý odcházející už má věk, o kterém já si asi jen nechám zdát – 95letý Limonádový Joe Karel Fiala. Čekal jsem, kdo bude tím třetím, a bohužel se dočkal…

Trochu opožděně jsem se dozvěděl, že nás ve věku nedožitých 80 let navždy opustil i přítel JUDr. Ondrej Dojcsan, dlouholetý člen Vlasteneckého sdružení antifašistů i jeho Republikového koordinačního výboru, můj předchůdce ve funkci předsedy Oblastního sdružení VSA Praha a bývalý místostarosta obce Kněževes.

A tím se vlastně přece jen k těm volbám vracím. Ještě během nich jsem mluvil s mladým mužem (bylo mu už zde zmiňovaných 26 let), který tvrdil, že »k volbám nemá cenu chodit, stejně vyhraje Babiš, protože přidal pět tisíc na důchody«. Snažil jsem se mu vysvětlit, že existuje ještě druhé kolo voleb, kde se někdo s někým musí domluvit. Marně.

Nakonec opravdu volit nebyl, ale i tak právě ve středních Čechách, kde tak měl učinit, »Babiš nevyhrál«. A z deseti krajů, kde se tak stalo, má mít ANO zatím tři hejtmany. Ale to už onen mladý muž neovlivní.

Takže až se mě někdo zeptá, co si myslím o výsledku voleb, odpovědí bude to, co si myslím o říjnu – jediné slovo. To vytvořil Jan Werich a zní »superantikontramultiextraunikátní«. Hledáte-li jeho význam, poslechněte si, jak ho v textu známé písničky použil Zdeněk Borovec: »To slovo prostě nahradí ti jich aspoň pět, že nemá smysl, nevadí, ten nemá spousta vět.«

Zbyšek KUPSKÝ