Peklo

Jak jinak nazvat to, co se u nás poslední dny a hodiny děje? Většina lidí se ptá, kam se poděla slova o tom, že nechceme vypnout ekonomiku. Rodiče zuří, zaměstnanci v gastronomii hledají oprátky… Vláda v čele ne s Babišem (který podle vlastních vyjádření dělá… snaží se… neví… věří odborníkům…), ale s Prymulou nejen, že šlápla na brzdu, ale zatáhla i za ruční brzdu a hodila pořádný smyk. Smyk, který rozdrtí jako neřízené auto vše včetně svodidel i silnice. Nehledě na auto…

Kdyby tak jako oni pracovali například restaurátoři domů: »Chceme zachovat krásu domu, uzavřeme a opravíme jen plísní napadené chodby. - No, ono se to kapku rozšířilo, zavřeme i některé kanceláře.« Ale dům s restaurací, plný kanceláří i bytů musí fungovat, aby si na sebe vydělal. Jen nesahejte na plíseň, ať ji neroznášíte. »Tak ne, zavřeme ho od deseti, od osmi, každý druhý týden… Ale nebojte se, to je to nejhorší, co uděláme! Vše musí nadále fungovat!«

Jenže! To platí od pondělí, ale v úterý už se dozvíte, že se dům zavírá úplně. Nebo že už je připravený dynamit?! Kanceláře ani byty se nestihly vystěhovat. Stojí práce, nejsou peníze. Rozvrtaný dům se hroutí a strhává s sebou i domy další…

Nejen, že vládě chybí jakákoli čitelná koncepce. Jak snadno se rozhoduje o tom, zavřít restaurace či školy těm, kteří mají jisté příjmy, kteří nemají děti… Jak má rodič pracující doma (pokud práci má) zajistit, aby měl on i jeho děti přístup k práci i distanční výuce? Máte-li dvě děti školou povinné, potřebujete tři počítače…

A to je nicotný problém oproti problémům, které vznikají. Teprve za měsíc či dva začne dopadat krize v plné síle. V mém okolí se raketově množí stesky kvůli nejistému, nebo již jistému konci zaměstnání. Konci pravidelného příjmu. Vyletí nezaměstnanost, porostou dluhy, nesplácené hypotéky… První přibrzdění mnoho firem ustálo, druhé je ale pro mnohé ránou do vazu!

Samozřejmě plně chápu nutnost ochrany obyvatelstva. Proto nosíme roušky, pálíme viry dezinfekcí, proto dodržujeme odstupy, omezujeme akce. I školy. Také lidé se již omezili. Po šíleném číslu osm tisíc nakažených čísla klesají. Ano, jsme na druhé silné vlně pandemie. Promořujeme se, jak pan Prymula sám na jaře chtěl. Ano, přibývají vážné průběhy, ale většina nemocnic stále zvládá. Jak budou zvládat poté, co jim odejde třetina personálu starat se o děti, bůh ví. Se školami zavírají i mnohé školky, protože nemají učitelky, které se musejí starat o své vlastní děti…

A ptát se, jak dlouho to vše bude platit? To neví ani ďábel… Jen si mne ruce, protože takhle dostat zlobu a zoufalství mezi lidi, to by sám nevymyslel.

Helena KOČOVÁ