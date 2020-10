Ilustrační FOTO - Pixabay

Rusko se ze Sýrie stáhnout nechystá

Už pět let, od konce září 2015, trvá ruská vojenská mise v Sýrii. Jaký je její cíl/cíle? To byla otázka, na kterou měli odpovědět hosté německé rozhlasové a televizní stanice Deutsche Welle.

Stanice je financována německou vládou. Pozvala Grigorije Lukjanova, experta Ruské rady po mezinárodní otázky, a odborníka berlínského Fondu vědy a politiky Markuse Kaima.

Lukjanov úvodem prohlásil, že cíle ruské mise v Sýrii bylo dosaženo porážkou Islámského státu. Podle něj nešlo jen o Sýrii, kde ve chvíli ruského příchodu dělilo Islámský stát jen několik týdnů od vojenského vítězství, ohrožen byl daleko širší region včetně ruského Kavkazu. Islámský stát se rozmáchl poměrně široce, nezastavily ho žádné státní hranice, které neuznával. Bez ruského zásahu by podle Lukjanova nebylo Sýrie a nebylo prezidenta Asada v jejím čele.

Kaim je také přesvědčen, že ruských cílů bylo dosaženo, definuje je ovšem šíře. »Prvním cílem byl návrat Ruska na Blízký východ, odkud odešlo do rozpadu SSSR. To vidíme nejen v Sýrii, ale také v Libyi,« řekl. Druhým cílem bylo podle německého odborníka odvrácení toho, co se podle něj v Rusku politologicky nazývá »nelegitimní převrat u sousedů«, tedy ozbrojený pokus svrhnout Asada. Konečně za třetí Rusko dokázalo, že je schopno úspěšně plnit vojenské expedice daleko od svého zázemí. Také několikrát otestovalo nové zbraňové systémy, na což v průběhu operace upozornilo i samotné ruské vedení.

Rusko v regionu posílilo

»Syrská zkušenost, přítomnost v Sýrii, tvoří základnu veškeré ruské politiky na Blízkém východě,« upozornil Lukjanov, podle něhož je Rusko v regionu uznáváno za vlivného hráče, ale také diplomatického inovátora. Iniciovalo nový komunikační formát, později nazvaný »astanský«. Míněn je formát rozhovorů Ruska, Turecka a Íránu o Sýrii, který pomohl spojit síly v boji proti Islámskému státu. I když vztahy s Tureckem nepřestávají být složité, dochází v nich i ke krizím, dohody nakonec bylo dosaženo. Turecko se ale letos stále viditelněji stává soupeřem, a to v celém regionu, podle všeho nastává nová fáze vývoje, v němž bude ruská přítomnost v Sýrii dále hrát roli brzdy tureckých ambicí.

»Rusku se podařilo transformovat vojenský vliv v politický,« uvedl Kaim. Astanský formát se podle něj stal alternativou k úsilí OSN, které ovšem směřuje k témuž cíli.

Kaim upozornil, že v počátku ruské kampaně převažovaly hlasy odborníků, kteří se domnívali, že Rusko se přítomností v Sýrii snaží dostat z izolace, v níž se ocitlo po připojení Krymu. S tím Lukjanov nesouhlasí, považuje to za příliš složitou spekulaci. »Nemůžete hrát (šachy) na více hracích deskách s tím, že na jedné desce ustoupíte, abyste mohli na jiné postoupit, to nejde«. Využívat Sýrii ke zlepšení vztahů se Západem by navíc bylo kardinální chybou, která by znemožnila rozvíjet vztahy v regionu.

Přijatelná cena

Co stojí operace v Sýrii, není přesně známo. V ruských médiích se spekuluje, že kolem 156 milionů rublů denně (přes 30 milionů korun). Podle Lukjanova zůstává nejdůležitější, že se podařilo »vyhnout se afghánské zkušenosti«, že totiž lidské ztráty nebyly tak vysoké, aby vyvolaly nevůli v ruské společnosti, jak se stalo v době afghánské kampaně. Takže cena je podle experta přijatelná. Sýrie nadále potřebuje ruské zdroje, což ovšem uprostřed pandemie koronaviru není lehké. Kaim doplnil, že z podobného důvodu se nechce v Sýrii investovat nikomu, snad s výjimkou Číny.

Oba experti se shodují, že se Rusko nechystá ze Sýrie odejít. Naopak na základě dohody se syrským vedením rozšiřuje leteckou základnu Hmímím a také nedalekou námořní základnu. Část Sýrie (provincie Idlíb) však dosud není pod kontrolou vlády, naopak se tam pod tureckou patronací aktivizují nájemní žoldnéři, kterých teď Turecko využívá k pokusu o »otevření dalšího bojiště« v Náhorním Karabachu. Proto má posilování ruské přítomnosti v Sýrii logiku.

(pe)