Ilustrační FOTO - Pixabay

O bezpečnost ČR se obává třetina lidí

O bezpečnost České republiky se kvůli současné mezinárodní situaci obává 32 procent občanů. V porovnání s loňským rokem jejich obavy klesly jen mírně, o šest procentních bodů, proti 2017 se však snížily o polovinu.

Současně mírně ubylo Čechů souhlasících s členstvím země v Severoatlantické alianci. Vstup ČR do NATO podporuje 68 procent lidí, loni a před třemi lety jich bylo přes 70 procent. Vyplynulo to z průzkumu agentury STEM, který provedla v době od 31. srpna do 13. září mezi tisícovkou lidí.

Před třemi lety vysoká míra obav o zemi, kdy činila 64 procent, podle agentury zřejmě souvisela s dozvuky migrační krize.

Míra souhlasu lidí s členstvím Česka v NATO se i přes drobné výkyvy v posledních dvaceti letech drží v blízkosti 70 procent. Naposledy se od této úrovně výrazněji vzdálila v roce 2015, kdy kvůli obavám z migrace dosáhla 76 procent, uvedl STEM.

Zároveň podle něj ale v poslední době začalo opět přibývat občanů, kteří považují členství v NATO stejně důležité jako členství v Evropské unii. Na důležitosti obou členství se shodlo 53 procent lidí, v předchozích pěti letech měla tentýž názor polovina dotázaných a před osmi a devíti lety 48 procent lidí.

»Z dlouhodobé časové řady nicméně vyplývá, že od roku 2012 je stále více těch, kteří staví výše členství v NATO (30 procent). Členství v EU považuje za důležitější jen 17 procent dotázaných,« doplnili autoři průzkumu.

Vyšší podpora NATO podle nich koresponduje s důvěrou 62 procent lidí ve schopnost aliance zajistit vnější bezpečnost ČR. Důvěra ve schopnosti NATO je o procentní bod vyšší než důvěra ve schopnosti české armády. Samotnému vysílání českých vojáků do zahraničních misí ale veřejnost příliš nakloněna není. Dlouhodobě s tím souhlasí zhruba dvě pětiny lidí.

(zku)