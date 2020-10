Ilustrační FOTO - Pixabay

Kdy se vrátí děti do škol? Ministři si nerozumí

Hasiči a armáda společně s hejtmany vybírají záložní objekty a příslušný personál k zajištění až 10 000 lůžek, která mají být vyčleněna pro pacienty s COVID-19, urgentní medicínu a neodkladnou péči. Po jednání Ústředního krizového štábu to řekl jeho předseda a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD).

»Ústřední krizový štáb velmi intenzivně pracuje na vytvoření záložních kapacit, abychom naplnili slib ministerstva zdravotnictví, že navýšíme počty lůžek v České republice až na 10 000. To je pro nás absolutní priorita. Hasiči společně s hejtmany, armádou vybírají záložní objekty a zajišťují pro to příslušný personál, protože můžeme mít dostatek lůžek, ale současně musíme mít dostatek personálu, který se o pacienty bude starat,« řekl Hamáček.

Podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) by mělo v nemocnicích personálně oslabených kvůli epidemii koronaviru pomáhat až 2400 mediků čtvrtých a pátých ročníků a studenti absolventských ročníků dalších profesí, například budoucí farmaceuti či zubaři. Od práce studentů si slibuje to, že dokážou pomoct zdravotnictví oslabenému nemocností lékařů a sester i zavřením prvních stupňů základních škol.

O potřebě vyčlenit 10 000 lůžek pro pacienty s nemocí COVID-19, urgentní medicínu a neodkladnou péči hovořil Prymula ve svém úterním večerním projevu, kde představil tři klíčové pilíře strategie pro další boj s epidemií.

Prvním pilířem bude robustní posílení kapacity lůžek pro pacienty s COVID-19, spoluřízení státních nemocnic ministerstvem a zajištění jejich dostatečného financování. »To, zda budeme muset opatření zpřísňovat nebo naopak uvolňovat, budeme primárně rozhodovat podle toho, jaká bude míra jejich naplněnosti. Musíme se za každou cenu vyhnout situaci, kdy bychom se o některého z nemocných nedokázali z kapacitních důvodů postarat,« řekl ministr.

Nejdůležitější podle něj bude naplněnost jednotek intenzivní péče. Kapacity nemocnic bude pracovní skupina vedená náměstkem ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Davidem Šmehlíkem nepřetržitě sledovat a občany pravidelně informovat. »Bude tak k dispozici objektivní údaj, který - jak věřím - umožní občanům rozumět tomu, kde v boji s pandemií jsme,« řekl ministr.

Vznikne také systém pro sdílení zdravotnického personálu. »Cílem bude jednak vytvořit dodatečné kapacity intenzivní péče a kapacity pro stabilizované pacienty, kteří zůstávají v nemocnici, protože je pro ně obtížné se v infekčních stavu vrátit do domácí péče,« dodal.

Plošné testování populace

Druhým pilířem je rozšířené a plošné testování české populace pomocí antigenních testů s výsledkem do 15 minut. »Tyto testy jsou rychlé, levné a snadné. Pokud by se nám je povedlo zajistit, tak testování by pro všechny občany bylo zdarma,« uvedl. Pokud by se celoplošné testování povedlo, získá ČR podle něj cenná data o šíření viru a podaří se nastavit výrazně cílenější systém karantény.

Do testování budou zapojeni praktičtí lékaři, nemocnice, aktuální odběrová místa a dále vzniknou speciální odběrová místa posílená o až 7000 studentů lékařských fakult a až o 10 000 studentů dalších vysokých škol. Systém podle něj funguje v Jižní Koreji, Lichtenštejnsku nebo Dánsku.

Třetím pilířem bude změna způsobu komunikace a zlepšení informování veřejnosti. »Sebekriticky přiznávám, že způsob komunikace působí často dojmem nesrozumitelnosti, často nelogičnosti nebo také invazním nebo agresivním dojmem,« uvedl Prymula. Chce klást důraz na vysvětlování opatření »důrazně, názorně, jednoduše a lidsky«. Chce mít také jasnou komunikační linii, jakýsi »překladač do srozumitelné řeči«. Lidi také vyzval k tomu, aby nešířili neověřené a lživé informace.

Prymula se zároveň omluvil za to, že nebyl v létě dost důrazný a na opatřeních proti druhé vlně koronaviru netrval. Podle něj není volba mezi ekonomikou a zdravím. Jeho primárním cílem je vyhnout se takzvanému lockdownu, tedy zavírání obchodů, služeb a továren jako na jaře. »Ekonomika funguje, jen když je epidemie pod kontrolou, nejsou plné nemocnice a lidé se ze strachu nezavírají doma,« uvedl.

Někteří lidé podle něj vnímají opatření, která přijímá vláda, jako nelogická nebo šikanózní, podle něj jsou ale promyšlená a epidemiologové vědí, co a proč dělají. »Dávám vám své slovo, že budeme stále monitorovat dopady jednotlivých opatření a vyhodnocovat jejich nutnost a funkčnost. Jasně říkám, že bude-li to situace umožňovat, budeme opatření, která nebudou nutná, okamžitě uvolňovat,« slíbil ministr v televizním projevu. Výjimkou je návrat dětí z prvního stupně do škol, který bude podle něj bez dalších podmínek 2. listopadu.

Zpátky do škol 1. listopadu. Možná taky ne

Právě otázka termínu návratu dětí 1. stupně do škol svědčí o tom, že komunikace je jedním z vážných problémů současné vlády. Zda se tedy do školních lavic vrátí 2. listopadu, jak ujišťovali premiér a ministr zdravotnictví, anebo se bude čekat až na pokles reprodukčního čísla, jak míní šéf resortu školství, zatím není jasné. Rodiče tak zůstávají v nejistotě.

»Už dnes víme, kdy tyto školy otevřeme. Bude to 2. listopadu«, řekl na pondělní tiskové konferenci předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Jeho slova v úterý potvrdil také Prymula. Dvě hodiny po jeho projevu však ministr školství Robert Plaga (za ANO) v České televizi připustil, že pokud by se situace nelepšila, tak se děti do škol vrátit nemusí. »Pokud zůstane reprodukční číslo (1,5), tak to je obrovská katastrofa a nebudeme se vůbec bavit o návratu dětí do škol,« řekl Plaga v Událostech, komentářích ČT.

Prymula na to reagoval prohlášením, že je třeba plánovaný termín návratu dětí z prvního stupně do základních škol dodržet. Podle něj bylo uzavření škol potřeba, protože děti nákazu přenášejí do rodin. Pro návrat do ostatních škol ministr stanovil jako klíčový ukazatel reprodukční číslo (R) na úrovni 0,8. Údaj udává průměrný počet dalších nakažených, kteří se infikují od jednoho pozitivně testovaného. Pokud je nižší než 1, epidemie začíná slábnout. Současné je podle úterního vyjádření ministrů asi 1,5.

»Je shoda, že hlavním úkolem je nyní snížit číslo R a počty nakažených. Proto bylo třeba uzavřít školy. Děti totiž přenáší vir do rodin. Jsem rád, že mi vyšel Robert Plaga se zavřením ZŠ vstříc. Já zase vnímám, že je nutné dodržet termín 2. listopadu pro návrat dětí na 1. stupeň,« napsal Prymula na twitteru.

Situace se prudce zhoršuje

Ministr připomněl, že stav v ČR se prudce zhoršuje a nárůst počtu nových případů je jeden z nejvyšších na světě. Modely vývoje epidemie postavené na dostupných datech o šíření viru podle něj ukazují, že v následujících týdnech vzroste počet hospitalizací, těžkých případů a úmrtí. »A to je takřka jisté. Čekají nás opravdu tři složité a neveselé týdny,« dodal.

V závěru vysvětloval v pondělí přijatá vládní opatření a apeloval na lidi, aby je dodržovali. »Na závěr můj osobní apel na všechny z vás. Snad ten nejdůležitější. Bez vás, bez každého z vás, bez vašeho porozumění pravidlům a opatřením, bez vaší důvěry v to, že mají svůj smysl, a bez jejich dodržování virus neporazíme. Prosím, pomozte mi v mé práci. Týká se to nás všech,« řekl ministr.

Od 14. října jsou zavřené kromě škol také restaurace, bary a kluby, pokrmy si lidé mohou koupit ve výdejových okéncích. Shromažďovat se lidé mohou maximálně v počtu šesti. Nesmí se také pít alkohol na veřejně přístupných místech. Už od úterý platí povinnost nosit roušky na zastávkách hromadné dopravy, rozšířila se tak již dříve platná povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách a vozech hromadné dopravy. Zakázány jsou také sportovní a kulturní akce, uzavřené například bazény nebo posilovny.

(jad)