Přátelství je krásná věc, někdy na celý život a občas účelově jen kvůli získání momentálních výhod. Taková pseudopřátelství většinou končí debaklem. Vrácení uděleného vyznamenání, které deklaruje Daniel Hůlka, má poněkud hořký podtext. Prezident republiky mu jej udělil za přínos České republice, určitě ne z kamarádství, a v tom případě své vyznamenání Hůlka špatně pochopil.

Mám však ještě jeden problém. Velmi si vážím svátku 28. října. Rozhodně ale nesouhlasím s předáváním vyznamenání v tomto roce na Pražském hradě. Mám za to, že i ti, které vyznamenání čeká, by odklad pochopili. Stav covidové pandemie omezil život v naší republice. Nikdo neví, co nás ještě čeká. Úlevy v opatřeních by neměly existovat ani v rámci oslav 28. října. Navržení lidé na vyznamenání o ně zajisté nepřijdou a určitě to pochopí. Žijeme v zemi, kde zákony a pravidla platí pro všechny bez rozdílu. Osmadvacátý říjen 2020 oslavme vzpomínkou v klidu svých domovů. Omezíme tím šíření koronaviru. Nechceme přece uzavřenou zemi a život ve strachu, co bude dál. Každý musí něco obětovat v této nelehké době, pojďme tedy dodržovat nastavená opatření.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny