O »normálních« a »nenormálních« lidech…

Pondělní večer mně po tiskovém prohlášení vlády připadal jako troubení pravice k novému listopadovému převratu. Tak to měla Česká televize, praporečník opozice, připraveno. Scénář jako by převzatý z amerických filmů, jejichž autorům radí renomovaní agenti CIA. Rozdíl je snad jen v tom, že v době s nemocí COVID-19 se opozice bojí svolat své příznivce a popletené občany »na barikády«. Nový majdan se tedy nekoná, protože jsou zakázány všechny mejdany. Součástí onoho vysílání ČT bylo pozvání tří nově zvolených senátorů před kamery… Smoljak (STAN): »V červenci a srpnu se udělaly neodpustitelné chyby«… Němcová (ODS): »Nedomyšlené kroky vlády. Jedná s námi jako nesvéprávnými«… Šípová (Piráti): »Jako matka si neumím představit, co bude dál«… (šlo o to, že děti se nemají do konce října sdružovat a bere se jim tato přirozená vlastnost). Němcová: »Věřili jsme, že jsme v rukou normálních lidí, ale my nejsme v rukou normálních lidí«…

ČT se mohla zeptat na cokoli, ale otázka, proč tak opoziční strany tlačily na uvolnění jarních opatření, proč opozice v zájmu různých lobby doslova nutila vládu, aby ustoupila kvůli tzv. lidským právům, svobodě a demokracii, nepadla. Ani jsem nezaznamenal sebekritiku České televize, která od prvopočátku pandemie jednoznačně stála na protivládní straně.

Je pravdou, komunisté na to upozorňovali, že vláda zmíněným tlakům podléhala, a tím vlastně nahrávala předvolební propagandě opozičních stran. Vláda byla, podle opozice, neschopná, nebrala na vědomí všechny její beze sporu velmi »kvalitní« návrhy, nekomunikovala s lidmi atd., atd. Pod tímto tlakem znásobovaným některými médii, především Českou televizí, vláda ustupovala. ČT měla skutečně významné místo v onom zpochybňování. Namísto představování názorů těch, kteří pochopili, oč jde, skutečných odborníků, den co den hlavní slovo dostávali ti, kteří vyvíjeli další tlak na vládu, aby upustila od některých opatření. Snad ani v jediném pořadu paní Fridrichové nechyběl nějaký útok na opatření vlády nebo dokonce na premiéra. V době, kdy bylo třeba se sjednotit a bez vzájemných emocí přistupovat k řešení společného problému, se opozice snažila získávat body na úkor snažící se vlády.

A když pak druhá etapa koronaviru začala nabývat na síle a byla znovu přijata některá opatření, jež měla jejímu šíření zabránit anebo alespoň zpomalit atak nemoci, přišly volby. Zvítězili ti, kteří neudělali nic anebo málo, kteří byli jen kritici, protože lidé, i vzhledem k propagandě České televize postupující stále proti vládě, převzali jejich argumenty. Tady lze spatřit také jeden z důvodů, proč celá levice, včetně komunistů, uspěla tak málo. Navíc část voličů, kteří se báli nástupu pravice a dosud volili levicové strany, dali svůj hlas ANO z obavy, aby nepadla vláda, která je pro lidi přijatelnější než ty, které před časem vytvářely ODS a další pravicové strany. Kromě toho starší občané ve značné míře k volbám z obavy z COVID-19 k volbám nepřišli.

A tak si dovolím napsat otázku: Jak by se chovali v současné napjaté době zmínění tři senátoři, kdyby oni měli tu moc a museli se dát do boje s koronavirem? A kdyby při tom některá média a zvláště pak Česká televize jim dnes a denně házely klacky pod nohy, protože ony, tedy především ČT, přece jsou tu od toho, aby určovaly, co je správné a co nikoli.

Filip ZACHARIAŠ, předseda OV KSČM Vyškov a člen VV ÚV KSČM za Jihomoravský kraj