Že by někdo umřel hlady?

Zemanův bonmot na adresu umělců mně nepřipadá vtipný, i když nejsem stoupenkyní požadavků některých divadelníků, kteří by chtěli opatření vlády buď zrušit, anebo alespoň ušlý zisk kompenzovat státním příspěvkem. Také slova jednoho z hereckých bossů o tom, že nesmět hrát by pro ně znamenalo umírat hlady, beru jako vydírání. Chápu, že vláda jim už v lecčems ustoupila, protože tato fronta přece je schopna ovlivnit leckterého občana republiky a dělá také ve své nemalé části svou nevybíravou protivládní politiku ruku v ruce s Českou televizí, která, nebojím se to napsat, velmi napomohla úspěchu pravicových stran v nedávných volbách.

Také koncem minulého týdne, kdy byla avizována další opatření ministra Prymuly, jsme mohli na obrazovkách veřejnoprávní televize zaznamenat nejen veřejně proklamovaný útok na roušky, ale i vyjadřování podpory požadavkům divadelních tvůrců a zpochybňování opatření, která se týkají kulturních a společenských akcí. Tak je vyvoláván jistý stupeň občanské neposlušnosti, který ovšem může mít, a zřejmě mít bude, pokud tomu státní moc nezabrání nebo většina obyvatel se s rozhodnutími neztotožní, vliv i na šíření koronaviru. V první linii boje např. proti rouškám jsou, jak můžeme vidět i z televize, velmi mladí lidé. Jsou i proti zavírání restaurací a zábavních podniků nebo omezení jejich otvírací doby, atd. Je to prý omezování osobní svobody a demokracie. Jenže podle několik dnů starého průzkumu, který jsem zaznamenala na síti, nejpostiženější generací jsou lidé v těsně postteenagerském věku. Nejvíce však umírají ti, zase se musím odvolat na web, kteří jsou staří a mají méně imunity, kteří jsou nemocní jinou velmi těžkou chorobou, například rakovinou, leukémií, kteří mají cukrovku, nadváhu, kouří.

Jak však jinak zabránit šíření pandemie, než omezit velká setkávání lidí, než dodržovat rozhodnutí epidemiologů, tedy i ministra zdravotnictví a vlády? To se týká i veřejných akcí. Osobně si myslím, že všichni, tedy i umělci a Česká televize, bychom měli tato opatření dodržovat a...že by někdo po určitou dobu, kdy budou platit - i když jistě šlo o nadsázku - zemřel hlady, silně pochybuji.

Růžena DOMOVÁ