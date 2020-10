Pravidla pro občany v rámci COVID-19 jsou zpřísněna

Nadšení, které panovalo v létě o ústupu pandemie, zmizelo v nenávratnu. Její atak se vrátil s mnohem silnější působností. Často rozporuplná vládní nařízení lidem ke klidu rozhodně nepřispívají. Uzavření základních škol nižšího stupně způsobuje problémy mnohým zaměstnavatelům i zaměstnancům. Lidé, kterých se to bezprostředně týká, což jsou rodiče malých dětí, to nemají lehké. Do práce nemohou a peníze jsou k životu třeba. Navíc učení dětí prostřednictvím počítačů je pro první ročníky, ale i rodiče velmi náročné. Někteří kantoři uvažují o tom, že by děti neměly být klasifikovány.

Co bude dál a jaká opatření ještě nastanou, nedokáže nikdo předvídat. A co zbývá nám občanům? Bezesporu je nutné dodržovat veškerá hygienická pravidla a pokyny, které postupně ministerstvo zdravotnictví sděluje. Otázkou je, jak dlouho lidé vydrží žít mnohdy ze svých úspor a jaká bude podpora ze strany státu.

Dovídáme se žebříčky bohatých, kteří v této době naopak své zisky zvyšují. Asi by nebylo na škodu zveřejnit, jak který z českých miliardářů v této těžké době pomohl lidem. Hromadit majetek bez ohledu na to, za jaké situace se toto děje, nepatří zrovna mezi pozitivní informace. Skončily volební souboje a vrátili jsme se k běžnému životu. Čeká nás práce a měli bychom se co nejvíce snažit v rámci svých možností pomoci občanům při řešení jejich problémů.

Tolerance vládě nám dává možnost prosadit další body našeho programu, případně se zasadit o prospěšné kroky pro naši republiku a lidi, kteří v ní žijí. Jen tak totiž můžeme v příštích parlamentních volbách dosáhnout dobrého výsledku. Nejde ani tak o finanční sumu věnovanou na volební propagaci, ale spíše o to, jaké budou naše faktické činy a program pro další roky. Pokud bude pro občany nevěrohodný, těžko nám dají svůj hlas. Pokud však uvidí snahu o zlepšení současného stavu i zlepšení jejich osobní situace, dokáží naši práci ocenit.

Lidé naši práci hodnotí v dlouhodobém časovém intervalu, ne pouze ve volební kampani, a to je třeba si uvědomit. Vzájemné útoky, dohadování či touha po moci nikoho z občanů nepřivede k podpoře KSČM.

Emil PERNICA, zastupitel města Blansko a předseda OV KSČM