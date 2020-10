COVID vážně nevážně

K tomu tématu jsem se moc nechtěl vyjadřovat, zejména proto, že opravdu relevantně hodnotit takovéto složité, víceúrovňové a odborné věci může člověk až s odstupem času. Ale přece.

Myslím si, že COVID-19 podceňovat nejde, a hlavně nesmíme, stejně jako jiné nebezpečné nemoci tohoto typu. Je to přece reálný vir, jakých je mnoho. Vyhlášená opatření nám mohou pomoci nejen vir nedostat, ale také zavést ve společnosti normy návyků, které se v budoucnu stanou samozřejmostí a ochrání naše zdraví. Klíčem odolnosti proti viru je ovšem imunita. V současné době však máme v potravinách látky, jež imunitu ničí, naše tělo je vystaveno vysokým stresům z existenčních problémů nebo strachu, který se na nás valí z masových sdělovacích prostředků, z nezdravého životního a pracovního stylu atd. Takže v budoucnu musíme k podstatě věci.

Pak je tu ale rovina politická. Opatření zavedené vládou jsou nejen pro ochranu našeho zdraví, ale i opatření politicko-ekonomická. Vir byl prostě využit jako politický nástroj. Zjednodušeně řečeno, koordinovaná politicko-ekonomická válka mezi zástupci neoliberalismu a tradičního liberalismu. Z COVID-19 je vyrobena vlastně nová biologicko-politická zbraň na přeformátování globálně ekonomických vztahů. A tento boj je veden bez ohledu na společnost a na lidské životy. Lidský život totiž v kapitalismu žádnou hodnotu nemá, pro kapitalismus je člověk pouze lidský materiál. Právě proto nás musí především zajímat nebezpečí viru COVID-19 a dalších onemocnění a je nutno brát zcela vážně daná vládní opatření. Protože zdraví máme jedno a život je něco jedinečného a vzácného, co nejde vyčíslit žádnou materiální hodnotou.

Ale je tu řešení a naděje. V Ruské federaci už vakcínu s názvem Sputnik V mají, a zatím jsem nezaznamenal, že by na tuto skutečnost naše vláda, pokud by jí skutečně záleželo na našem zdraví, reagovala. Přece zdraví je na prvním místě. A pokud ne…? Vyzvěme vládu, ať se zabývá otázkou této vakcíny a nepromarňuje čas, až Západ – bůhvíkdy - vyvine nějakou vlastní. Co vy na to?

Roman BLAŠKO