Ulice Rabi Akivy v Bnej Brak během šabatu, kdy ustává doprava. FOTO - Wikimedia commons

Nejde o víru, ale o zkaženou výchovu

V izraelském Bnei Braku, kde žijí hlavně ultraortodoxní židé, rezignoval šéf tamní nemocnice Moti Ravid.

V rozhlasové stanici Kan napadl tamní komunitu nevybíravými slovy a kromě jiného prohlásil, že je ovlivněná zkaženou výchovou a je zvyklá jenom brát, nikoli dávat. V době epidemie koronaviru se podle něj chová nezodpovědně a vraždí tím ostatní.

Izrael zavedl v září od začátku epidemie už druhou celkovou uzávěru ve snaze zabránit rychlému šíření nákazy. Velké množství případů připadá právě na ultraortodoxní komunitu, která žije často ve stísněných čtvrtích. Rabíni kritizují vládu za to, že omezila i počet lidí v synagogách. Počet nakažených v ultraortodoxní komunitě je v Izraeli pětinásobný ve srovnání se zbytkem populace a sedmkrát větší než v komunitě Arabů. Mnoho z infikovaných končí v nemocnicích a ohrožuje přetížený zdravotnický systém. Ultraortodoxní komunity podle listu Financial Times tvoří zhruba desetinu izraelské populace a čtvrtinu nakažených. Velké rodiny často žijí v malých domácnostech a skupiny věřících se často spolu modlí a učí, což k šíření viru přispívá. Při první vlně nákazy představovali senioři z této komunity zhruba 70 % hospitalizovaných.

»Výchova ultraortodoxní komunity spočívá v tom, že už roky dostává vše a nemusí dávat nic, a tohle (růst infekce koronaviru) je toho důsledkem,« řekl Ravid.

Nemocnice vydala prohlášení, v němž vyjádřila politování nad jeho slovy, která prý »se dotkla ultraortodoxní komunity a rabínů zvlášť«. Ravid pak a svou funkci rezignoval.

V rozhovoru řekl, že po židovském svátku simchat Tóra, který se slaví po skončení svátku sukot a letos připadl na 10. a 11. října, očekává novou vlnu nakažených. Název svátku znamená radost z Tóry a patří k němu zpěv a veselí.

Ravid současný stav označil za »nejdivočejší události v historii Izraele«, protože ještě nikdy země nebyla svědkem toho, že se celá komunita vyváže z povinností a »v důsledku toho zabíjí« ostatní.

»Není to jenom víra; nechápu, jak souvisí víra, judaismus, náboženství s tím, co oni dělají. Roky jsou vychováváni tak, že dostávají vše a nic nedávají. Nemyslím si, že tu jde o náboženské hodnoty, je to zkažená výchova části společnosti,« řekl Ravid.

Zpravodajský server Ynet ve svém komentáři uvedl, že je třeba skoncovat s vydíráním ze strany ultraortodoxní komunity, která se se zbytkem Izraele »rozvedla«.

»Ne že by tomu tak nebylo stejně už dřív, teď jsme se ale ocitli uprostřed rebelie, která ohrožuje celý národ,« uvádí komentář. Podle něj roste v Izraeli odpor k této komunitě.

Sekulární Izraelci už dlouho usilují o to, aby ultraortodoxní neměli úlevu z povinné vojenské služby. Kritizují vládu za to, že do této komunity investuje mnoho peněz a nepožaduje od ní větší zapojení do běžných pracovních povinností.

Izraelci rovněž kritizují to, že osnovy v náboženských školách nezahrnují matematiku, přírodní vědy a další klíčové obory. Vzniká tak generace lidí nezapojitelných do moderního světa.

(čtk)