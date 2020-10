Ilustrační FOTO - Haló noviny

Vláda lepila náplasti

Vláda rozdávala peníze a »lepila náplasti« na rány způsobené koronakrizí i vládními opatřeními, jež se snaží epidemii viru zkrotit. Úlev a podpor se tak dočkali podnikatelé, umělci, sportovci či dopravci. Naději získali i živnostníci.

Podnikatelům, kteří byli zasaženi novými vládními opatřeními, ministerstvo financí automaticky odloží všechny úhrady DPH, daně z příjmu a silniční daně, a to od tohoto momentu až do konce roku. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) upřesnila, že opatření se týká podnikatelů s převažujícím oborem činnosti, na které vládní zákazy přímo míří. Stačí přitom, aby podnikatelé finanční správě zaslali oznámení, že splňují podmínky generálního pardonu ministryně financí, a to i e-mailem.

»Například provozovatelé fitness center či hospodští tak po zaslání oznámení budou mít odloženo placení vybraných daní do konce letošního roku. Poplatníci, na které se generální pardon nevztahuje, mohou o odklad platby daně zažádat individuálně,« uvedla Schillerová. Ministerstvo zveřejnilo i seznam oborů, kterých se automatické odložení týká. Jde o instituce, které provozují restaurace, bary, kluby, posilovny, vnitřní bazény, sauny, wellness, zoologické zahrady, galerie, hrady, zámky, muzea, kina, divadla, koncerty, poutě, veletrhy či kongresy.

Schillerová upozornila, že pokud podnikatel za letošní rok očekává daňovou ztrátu, může si do výše této ztráty požádat o vratku daně z příjmů, kterou zaplatil ve dvou předchozích letech a do patnácti dnů po podání žádosti o vrácení bude mít peníze na účtu.

Ministerstvo také informovalo, že nad rámec přijatých opatření mohou podnikatelé nadále využívat některých opatření v rámci tzv. liberačního balíčku, která byla zavedena již během jarní vlny pandemie. Jde například o plošné prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční nebo celní úřad nebo plošné prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od října do prosince.

Podnikatelé, kterým vláda nařídila zavření nebo omezení provozu, budou moci žádat rovněž o příspěvek na komerční nájem za třetí čtvrtletí. Stát jim přispěje 50 procent z celkového nájemného za toto období. Maximální výše podpory bude deset milionů korun. Na program je vyčleněno 1,2 miliardy korun.

Podpora bude podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) nároková. »Kdo zažádá, dostane, pokud splní elementární podmínky,« řekl po jednání vlády Havlíček. Pro podnikatele to podle něj bude okamžitá pomoc, protože stát přispěje zpětně na nájem za červenec až září. Lidé tak budou mít uhrazený nájem ze 100 procent na měsíc a půl, a je tam tedy i rezerva. Podle Havlíčka se dá totiž předpokládat, že uzavření bude nyní výrazně kratší než na jaře.

Výčet subjektů je podobný jako u předchozího opatření, přibývají i zájmová sdružení, pořádající například kurzy pro děti. Oproti původnímu návrhu se program nebude vztahovat na herny a kasina.

S vyhlášením výzvy se počítá v říjnu. Na podání žádosti budou mít zájemci alespoň 30 dní.

Schillerová dodala, že dojde i na živnostníky. Zítra na mimořádném zasedání vlády prý předloží návrh kompenzačního bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a malé společnosti s ručením omezeným bez zaměstnanců ve výši 500 korun denně. Stát by měl peníze vyplácet malým firmám za celou dobu uzavření či omezení činnosti vládními nařízeními kvůli epidemii koronaviru. Schillerová chce také navrhnout prodloužení záruk z programu COVID III, o čemž bude jednat se zástupci bank.

Odkdy se bude kompenzace datovat, zatím není jasné, ministryně nevyloučila, že od začátku nouzového stavu. Ten platí od 5. října. Počet lidí, kteří na bonus dosáhnou, bude podle Schillerové mnohem menší než na jaře.

Vláda též rozhodla, že zájezdoví autobusoví dopravci dostanou na pokrytí ztrát až miliardu korun. Kompenzace budou vypláceny za sedačku a den. Krize zasáhla až 2000 zájezdových dopravců provozujících dohromady asi 9000 autobusů. Podle sdružení Česmad Bohemia až polovině z nich hrozí krach.

Stát bude peníze rozdělovat podle emisních tříd autobusů a jejich kapacity. Nejvíce, až 135 korun za den, dostanou dopravci s nejekologičtější emisní třídou EURO VI. Peníze by měly dopravcům pomoci především s leasingovými splátkami. U běžného zájezdového autobusu činí až 150 000 korun měsíčně. Firmy budou moci peníze použít i na ukončení činnosti.

Zájezdoví autobusoví dopravci na pomoc reagovali slibem, že budou zdarma vozit děti zdravotníků do škol, které pro ně zůstaly otevřené. S nabídkou už oslovili ministerstvo školství a také zástupce Prahy.

Vláda rovněž prodloužila poskytování jednoho z příspěvků z programu Antivirus do konce roku, a to příspěvku A. Firmám, které musely zavřít, stát proplatí celé mzdy s odvody až do 50 000 korun. Dosud podniky, na které dopadla nařízená omezení, mohly získat 80 procent výdělku lidí v uzavřených provozech či náhrady v karanténě do 39 000 korun superhrubé mzdy.

Umělci a podnikatelé v kultuře budou moci žádat o dotaci v pokračování programu COVID kultura. Na tuto pomoc je v něm vyčleněno 750 milionů korun. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) po jednání vlády řekl, že se program otevře 15. října. Podporu budou moci dostat ti, kdo měli kvůli zavedeným opatřením zbytečně vynaložené náklady či nemohli pokračovat v umělecké nebo kulturní činnosti. Pokud by vyčleněných 750 milionů nestačilo, Zaorálek uvedl, že mu premiér Andrej Babiš (ANO) slíbil navýšení.

Pro jednotlivce je určena jednorázová podpora 60 000 korun do konce roku a podnikatelé mohou v rámci uznatelných nákladů žádat až o deset milionů korun. »Pomoc se týká oblasti živého umění, netýká se oblasti filmu, audiovizuální tvorby,« vysvětlil Zaorálek s tím, že o pomoci filmařům chce jednat na příští vládě.

Kluby a pořadatelé sportovních akcí zase budou moci žádat o dotace v pokračování programu COVID sport. Kompenzovány jim budou náklady vynaložené na zrušení sportovní události. V programu je připraveno 500 milionů korun. O kompenzace budou moci žádat kluby z deseti profesionálních soutěží, které určila Národní sportovní agentura. Jedná se o první a druhou fotbalovou ligu, extraligu a první ligu ledního hokeje a nejvyšší soutěže v basketbalu, volejbalu a házené. Maximální výše dotace je určena podle analýzy ekonomické náročnosti sportu a pohybuje se od 750 000 korun na klub pro volejbal a házenou po 12,5 milionu korun pro prvoligové fotbalové a extraligové hokejové kluby.

(ste)