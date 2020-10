Rubinsová, Ryžikov a Kuď-Sverčkov. FOTO - Wikimedia commons

Rekordní let na ISS

Loď Sojuz MS-17 s tříčlennou posádkou zakotvila na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), když se připojila k ruskému servisnímu modulu Rossvet. Na orbitální komplex dorazila po rekordně krátkém letu ze Země. Trval jen tři hodiny a tři minuty.

Nosná raketa Sojuz 2.1a s lodí Sojuz MS-17 odstartovala z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu ve 7.45 SELČ a už v 10.48 SELČ hlásily vesmírné agentury úspěšné zakotvení. »Pilotovaná vesmírná loď Sojuz MS17 úspěšně zakotvila na ruském segmentu ISS, poprvé v historii to zvládla po pouhých dvou obězích kolem Země,« hlásila ruská agentura Roskosmos. »Vítejte na vesmírné stanici! Potvrzením uchycení jejich vesmírného modulu ve 4.48 ET astronautka NASA Kate Rubinsová a kosmonauti Sergej Ryžikov a Sergej Kuď-Svěrčkov zakotvili na ISS,« potvrdila úspěch americká NASA.

Nejbezpečnější místo

Trojice kvůli pandemii setrvala asi měsíc v karanténě a byla několikrát testována na koronavirus, řekla před odletem mikrobioložka Rubinsová, jež se na ISS vydala podruhé. »ISS je zřejmě nejbezpečnějším místem,« sdělil Ryžikov s poukazem na pandemii. Nová trojice pobude na Mezinárodní vesmírné stanici půl roku. Dosavadní posádku, již tvoří ruští kosmonauti Anatolij Ivanišin a Ivan Vagner a americký astronaut Christopher Cassidy, čeká ještě v tomto měsíci návrat zpět na Zemi. Nová posádka bude během svého šestiměsíčního pobytu na ISS ve výšce kolem 400 kilometrů nad Zemí provádět vědecké experimenty v biologii, biotechnologii či fyzice.

Superrychlý režim

Dosavadní letový rekord držela loď Sojuz MS-06, která v září 2017 vzdálenost Bajkonur-ISS urazila za pět hodin a 38 minut. Lodě Sojuz začaly od roku 2013 létat s posádkami v rychlejším šestihodinovém režimu místo způsobu, při kterém cesta trvala dva dny. Od roku 2018 byl superrychlý tříhodinový režim otestován na pěti nákladních lodích Progress. Úspěšně. NASA od posledního letu raketoplánu v roce 2011 spoléhala při přepravě astronautů na ISS na Rusko a v partnerství s Roskosmosem chce pokračovat, i když do letů do vesmíru zapojila americké společnosti SpaceX a Boeing. Loď Crew Dragon firmy SpaceX v květnu poprvé uskutečnila let k ISS s posádkou.

(ava, čtk)